El reconocido periodista deportivo peruano ‘Lucho’ Trisano, emblema de la vieja guardia del periodismo nacional, vivió un momento incómodo en los exteriores de Matute tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores, en una noche marcada por la tensión, la frustración y la molestia de los hinchas blanquiazules.

Tal como se aprecia en un video difundido en redes sociales, Trisano se encontraba esperando a los fanáticos para recoger sus reacciones, cuando uno de ellos lo increpó de manera directa con la frase: “Respeta el dolor de la gente”, en referencia al contexto de la dolorosa eliminación internacional del club íntimo.

En las imágenes también se observa un movimiento brusco de la cámara, lo que da la impresión de que hubo al menos un forcejeo o una situación de tensión física. Sin embargo, el propio periodista aclaró posteriormente que no recibió ningún golpe y que, más allá de la discusión verbal, no pasó a mayores.

Pese a ello, el episodio refleja el clima que se vivía en los alrededores del estadio Alejandro Villanueva, donde muchos hinchas estaban visiblemente alterados por la eliminación y descargaron su enojo no solo contra el plantel y el comando técnico, sino también contra la prensa que cubría el momento.

¿’Lucho’ Trisano fue agredido en los exteriores de Matute?

Lejos de verse afectado por el incidente, ‘Lucho’ Trisano continúa activo en su carrera y actualmente lidera su proyecto digital con el programa ‘Pónganse de acuerdo’, que se transmite a través de la señal online de YouTube en Trisano TV, manteniéndose vigente en el debate futbolero pese al paso de los años.

Cabe recordar que Trisano no es ajeno a situaciones de alta tensión, ya que en 1997, durante un Perú vs. Chile en Santiago, vivió un hecho mucho más grave cuando los jugadores peruanos fueron agredidos y él mismo declaró que se interpuso físicamente para cubrirlos en medio del forcejeo con los hinchas y carabineros, consolidando su imagen como un periodista de carácter y compromiso.

¿Hasta cuándo Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

El técnico Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, pero podría terminar antes luego de la eliminación de la Copa Libertadores y más si no le gana a Universitario en el clásico de la fecha 9 en el Monumental o si no tiene buenos números en general en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima vuelve a jugar este sábado 14 de febrero ante Alianza Atlético y por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El partido se dará en el estadio Mansiche de Trujillo y comenzará a las 8:00 PM.

