Luego de perder en el debut de la Serie Río de la Plata 2026: la decisión que tomó Pablo Guede con Luis Advíncula

Alianza Lima empieza a darle vuelta a la página de lo que fue su debut frente a Independiente en la Serie Río de la Plata 2026. Tras perder 2-1, los íntimos tienen una nueva oportunidad para seguir agarrando confianza y entender la idea de juego de un Pablo Guede que sin duda alguna tomará cartas en el asunto, como por ejemplo podría ser la inclusión de Luis Advíncula en el siguiente partido.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Alianza Lima.

Sabiendo que Luis Advíncula tiene pocos días como jugador de Alianza Lima y que apenas fue presentado tomó un vuelo rumbo a Uruguay, durante las últimas horas se pudo conocer la información de que Pablo Guede lo tomó en cuenta para las sesiones de entrenamiento del día de hoy con la finalidad de que pueda tener minutos en el encuentro ante Unión por la Serie Río de la Plata 2026.

“Luis Advíncula se puso a las órdenes del técnico argentino Pablo Guede“; fue la precisa revelación del periodista deportivo José Varela a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual queda clarísimo que el lateral derecho podría ser de la partida en el siguiente duelo de Alianza Lima o en el peor de los casos estar en el banco de los suplentes para ser tomado como una opción de recambio.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Luis Advíncula sería una gran solución para Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Tomando como referencia el partido frente a Independiente, al margen el resultado negativo que pudieron conseguir, Alianza Lima no pudo contar con un lateral derecho natural. Recordemos que Jairo Vélez fue titular cuando no es su posición en la cancha al ser más un volante ofensivo y hasta un atacante más por momentos, de acuerdo a cómo se den los trámites en los encuentros.

ver también Paolo Guerrero hizo inesperada revelación a ESPN tras declaraciones de Pablo Guede: “Llegó…”

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Además, D’Alessandro Montenegro no pudo ni siquiera ser una opción desde el banco de los suplentes ya que estaba sentido físicamente y no hay muchos detalles de que pueda estar disponible para el siguiente partido. De esta manera, entendemos que la presencia de Luis Advíncula sería clave por el carril derecho y así también que el equipo tenga mayores opciones en el sistema ofensivo.

Fuente: Serie Río de la Plata.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026?

Alianza Lima volverá a jugar en el marco de la Serie Río de la Plata 2026 el próximo miércoles 14 de enero a las 16:15 hora local en el Estadio Saroldi de Montevideo cuando enfrente a Unión de Argentina. Sabiendo que el equipo se mantiene en trabajos de pretemporada, muchos dicen que los resultados no importan mucho en esta etapa, pero sin duda alguna los triunfos generan más confianza en la interna y dan mayor credibilidad a la idea de juego del DT.

Publicidad

Publicidad

Gracias a la plataforma de ‘Disney+‘ podrás seguir todos los partidos que Alianza Lima disputará en la Serie Río de la Plata 2026.

DATOS CLAVES