Luis Advíncula hizo estos trabajos especiales dentro de Alianza Lima por decisión de Pablo Guede

Luis Advíncula se incorporó oficialmente a los entrenamientos de Alianza Lima esta mañana en la Ciudad Deportiva Los Nogales, Montevideo. El lateral derecho, apodado el “Rayo”, se puso inmediatamente a las órdenes del entrenador Pablo Guede, iniciando así su ciclo como blanquiazul.

Publicidad

Publicidad

Trabajos especiales para Luis Advíncula

A pesar de llegar con ritmo tras su paso por Boca Juniors, Guede priorizó que Advíncula realizara trabajos de adaptación táctica diferenciada. El objetivo del estratega argentino es que el defensor asimile rápidamente los movimientos defensivos y las transiciones veloces requeridas por su sistema de juego.

Luis Advíncula llega procedente de Boca Juniors. (Foto: X).

Durante la sesión matutina según cuenta Radio Ovación, Advíncula participó en ejercicios centrados en la presión alta y la salida limpia con balón. Guede hizo hincapié en el despliegue físico por la banda, buscando explotar la velocidad de “Lucho” para generar superioridad numérica en ataque, una de las claves para Alianza Lima en este 2026.

Publicidad

Publicidad

El plantel trabajará a doble turno este lunes. Después de la práctica de la mañana, el equipo íntimo volverá al campo por la tarde para intensificar los trabajos de pelota parada. En esta segunda sesión se espera que Advíncula comience a integrarse con los jugadores que conformarán el posible once titular.

ver también Jugó horrible ante Independiente, pero Mr. Peet lo defiende: “Yo dije bien claro que…”

Existe una alta posibilidad de que Pablo Guede haga debutar al experimentado lateral este mismo miércoles 14 de enero. Alianza Lima se medirá ante Unión de Santa Fe en su segundo amistoso en Uruguay, y la presencia de Advíncula, ya sea como titular o ingresando desde el banco, es un escenario probable.

Todos los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata se pueden ver en vivo por Disney+

La llegada de Advíncula representa un aporte de jerarquía internacional fundamental para los objetivos del 125 aniversario del club. Con esta incorporación, Alianza Lima busca reforzar su solidez defensiva y contar con una amenaza letal por la banda derecha para asistir a los delanteros en la próxima Liga 1 y la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Luis Advíncula en la sesión de fotos con Alianza Lima. (Foto: X).

¿Cómo se encuentra actualmente Luis Advíncula?

El cuerpo médico de Alianza Lima ha confirmado que el jugador Advíncula superó las rigurosas pruebas físicas sin problemas, llegando en óptimas condiciones. Dado que ya había iniciado la pretemporada en Boca Juniors sin inconvenientes, existe la posibilidad de que Pablo Guede lo considere para el equipo pronto.

¿Cómo lo tratan a Luis Advíncula en Alianza Lima?

El jugador fue recibido con una ovación por sus compañeros de Alianza Lima, quienes resaltaron su rápido ascenso como líder dentro del plantel, según reportó Radio Ovación. El equipo peruano está utilizando actualmente las instalaciones de la Ciudad Deportiva Los Nogales en Montevideo, propiedad del Club Atlético Torque.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES