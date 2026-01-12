Es tendencia:
Luis Advíncula logró hacer notar su primer gran malestar dentro de Alianza Lima: “Yo no…”

Situación extraña en Uruguay mostró como Luis Advíncula pudo hacer notar un malestar. Quien recién llegó a Alianza Lima como fichaje gigante.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Luis Advíncula mostró su primer gran malestar dentro de Alianza Lima.
El reciente fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima ha causado un gran revuelo mediático y deportivo. Durante la pretemporada que se lleva a cabo en Uruguay, en el marco de la Serie Río de la Plata, Advíncula, apodado “El Rayo”, ha demostrado una excelente adaptación, convirtiéndose en una figura clave dentro del vestuario blanquiazul.

Luis Advíncula y su notorio malestar

Sin embargo, una declaración suya generó revuelo en las redes sociales. En una entrevista informal, al ser consultado sobre con quién compartiría habitación durante la gira preparatoria, y específicamente si sería con el capitán Paolo Guerrero. Luis Advíncula lanzó una respuesta ingeniosa y tajante que provocó una carcajada general: “No, yo no concentro con viejos”.

Luis Advíncula con Alianza Lima en Uruguay. (Foto: X).

Este comentario, lejos de ser un indicio de conflicto, evidenció la gran química y el buen ambiente que reina en el plantel de Alianza Lima. La broma dirigida a Guerrero es una muestra de la confianza y el respeto mutuo que se tienen, forjado tras años de ser compañeros en la Selección Peruana y que ahora se traslada al club de La Victoria.

El momento rápidamente se viralizó, con miles de hinchas celebrando la camaradería. Analistas destacan que estos gestos son vitales para aliviar la presión de una pretemporada exigente y que el liderazgo de Advíncula será fundamental para la cohesión del grupo en la temporada 2026.

Pese al divertido incidente, el equipo, bajo la dirección de Pablo Guede, sigue concentrado en su preparación táctica de cara a la Noche Blanquiazul y al debut en la Liga 1. Advíncula, aunque bromee sobre evitar a los “viejos” en la concentración, está más que listo para entregar todo su potencial defendiendo la camiseta íntima.

Todos los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata se pueden ver en vivo por Disney+

¿Cuál es su relación con Paolo Guerrero?

La excelente relación entre Advíncula y Guerrero es vista como un pilar en la estrategia del club para fomentar un liderazgo constructivo. El club ha oficializado que, después del torneo en Uruguay, la presentación de “El Rayo” en la Noche Blanquiazul será su primer contacto masivo con la afición en el Estadio de Matute, evento cuyas entradas están prácticamente agotadas.

¿Cómo se encuentra ahora Luis Advíncula?

Pese a las bromas sobre su edad, los informes del cuerpo técnico de Pablo Guede destacan que Advíncula llegó en una forma física envidiable. En las pruebas de velocidad hechas en Montevideo, el lateral registró tiempos que lo confirman como uno de los futbolistas más rápidos del continente, incluso superando a varios de los jugadores juveniles del equipo íntimo.

DATOS CLAVES

  • Luis Advíncula realiza la pretemporada con Alianza Lima en Uruguay por la Serie Río de la Plata.
  • Advíncula bromeó sobre Paolo Guerrero al declarar: “No, yo no concentro con viejos”.
  • El lateral destaca físicamente bajo el mando de Pablo Guede superando a juveniles en velocidad.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
