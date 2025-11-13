Mr. Peet filtra el motivo por el que se complica la renovación de Hernán Barcos y no la de Paolo Guerrero: “Genera conflicto”

Entre las interrogantes más llamativas de Alianza Lima de cara a la temporada 2026 están las renovaciones de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. En el caso del primero, todo parece indicar que la situación está encaminada para que efectivamente pueda quedarse en el club, mientras que en la situación del segundo podrían darse algunas complicaciones, tal y como lo ha dicho Mr. Peet.

El destacado periodista deportivo, reconocido hincha de Alianza Lima por cierto, acaba de manifestar un escenario que muy pocos tenían en cuenta si es que podemos entender un poco cuál es la postura de la directiva íntima respecto al futuro cercano de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, jugadores históricos para la plantilla y que al día de hoy representan un enorme liderazgo en la interna.

Dicho todo, el ‘Depredador‘ sí estaría dispuesto a quedarse en el plantel, a pesar de que habría sido notificado de que buscan delanteros del extranjero para darle mayor categoría a la ofensiva del equipo. Es decir, el goleador no tiene problema en esta competencia; mientras que el ‘Pirata‘ es consciente del asunto y sabría que uno de los dos podría quedar fuera, incluso, de las listas de convocatorias.

La revelación de Mr. Peet sobre los casos de Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima

“El club quiere que los dos se queden y eso lo sabe todo el mundo. Ya les ha expuesto el proyecto del próximo año en el que van a necesitar otro delantero, probablemente dos en el puesto. Entonces, por lógica, tanto Paolo como Barcos dicen: uno de los dos va a ir a la banca y el otro a la tribuna. Paolo dijo: ‘Yo estoy, yo firmo'”; comentó Peter Arévalo durante su programa digital ‘Madrugol‘.

Alineado a esta revelación, el comunicador detalló la postura del ‘9’ argentino. “Barcos es un tipo muy competitivo. Para mí, es ídolo en Alianza, y el tipo quiere seguir jugando. Está perfecto que quiera seguir jugando y trascendiendo, pero sus deseos entran en conflicto con los de Alianza. Por eso hay una dilatación en el tema de Barcos, mientras que parece que Guerrero la tiene más avanzada”.

Día, hora y canal del último partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025

En el marco de la fecha 19 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima se alista para enfrentar a UTC de Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute. El duelo está programado para el próximo 23 de noviembre a las 15:00 hora local y podrás seguir la transmisión gracias a ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, gozarás de las incidencias por medio del minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

DATOS CLAVES