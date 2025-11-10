Mr. Peet dio sorprendente revelación que involucra a Miguel Borja y Edinson Cavani con Alianza Lima

Frente a los diversos rumores que han comenzado a circular acerca de los posibles refuerzos de Alianza Lima para la temporada 2026, se ha mencionado que Miguel Borja y Edinson Cavani figuran entre los nombres que interesarían en la interna del club ‘blanquiazul’.

Bajo ese contexto, Peter Arévalo señaló inicialmente que, según la información que maneja, las alternativas para el puesto de delantero en el cuadro ‘íntimo’ provendrían de la Liga Argentina.

¿Quiénes serán los nuevos delanteros de Alianza Lima?

Posterior a ello, el popular Mr. Peet dejó en claro que no revelará los nombres de los atacantes que interesan en tienda ‘victoriana’, ya que no desea ser quien divulgue la primicia.

“Yo he dicho simplemente que los delanteros llegaban de Argentina, eso lo he dicho hace bastante tiempo. Nombres no los he dado y no tengo ningún problema. No me interesa tener la primicia más allá que sepa nombres“, explicó en el programa de YouTube ‘Madrugol’.

Asimismo, comentó que Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza, se encuentra actualmente en territorio argentino. “Los delanteros vienen de Argentina, eso sí. Es más, Franco Navarro se encuentra allá. Más no puedo decir. No sé si Borja, Cavani, nombres no voy a soltar“.

Edinson Cavani en Boca Juniors (Difusión).

Borja y Cavani como posibles fichajes

Finalmente, el reconocido narrador deportivo se refirió a la posibilidad de que Miguel Borja y Edinson Cavani lleguen a Alianza Lima. Sin embargo, reveló que los delanteros que tienen en carpeta no son ellos, aunque reconoció que le encantaría verlos formando parte del equipo.

“Si me preguntan si me encantarían, Si claro, ¿a quién no? Muy por encima que a Borja no le haya ido bien en River Plate, ¿creen que no la haría acá? Pero es una locura hablar de él en el fútbol peruano. Y Cavani quiere retirarse en Boca, él ya lo dijo. No tengo esos nombres, tengo otros pero no esos. ¿Si me gustaría? Claro, pero yo no tengo esos nombres”, sentenció.

DATOS CLAVES

Según Peter Arévalo, los delanteros que interesan a Alianza Lima para 2026 provendrían de la Liga Argentina.

Peter Arévalo confirmó que Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza, se encuentra actualmente en Argentina.