¿Miguel Borja a Alianza Lima? Lo último sobre el fichaje que podría romper el mercado del fútbol peruano

El nombre de Miguel Borja ha caído como una bomba en el mercado del fútbol peruano. En medio de la planificación para la temporada 2026, en Alianza Lima surgió una posibilidad que parecía impensada: competir por el fichaje del delantero colombiano, quien actualmente evalúa ofertas desde el extranjero tras dejar River Plate. La noticia rápidamente se viralizó porque, de concretarse, sería uno de los movimientos más impactantes en la historia reciente de la Liga 1.

Según la última información, Alianza Lima no está solo en la carrera. Monterrey de México, uno de los clubes más poderosos económicamente en la región, y Junior de Barranquilla, institución donde Borja es muy querido, también han mostrado interés concreto en el atacante. Esto convierte cualquier negociación en una batalla desigual, pero no imposible.

No hay duda que Borja sería un golpe mediático y futbolístico sin precedentes en Alianza Lima. Su presencia no solo elevaría la competitividad del plantel, sino que también lo convertiría en el fichaje más resonante de la Liga 1. Por eso, Alianza evalúa un paquete económico y deportivo que pueda seducir al delantero, proyectándolo como referente, titular indiscutible y figura en torneos internacionales.

El atractivo para Borja, según fuentes cercanas, estaría en convertirse en la figura central de un proyecto renovado en La Victoria, donde tendría minutos asegurados, liderazgo absoluto y vitrina continental. Sin embargo, los íntimos saben que deben moverse rápido: si Monterrey decide acelerar, o si Junior de Barranquilla apuesta emocionalmente por su regreso, la operación podría volverse inaccesible en cuestión de horas.

River Plate anunció la salida de Miguel Borja. (Foto: River Plate)

¿En qué club jugará Miguel Borja?

Miguel Borja dejó River Plate y ahora busca club. Consciente que su calidad no entra en duda y que cualquier equipo lo quisiera tener, hay que considerar el factor económico y el proyecto deportivo. Ante esto, Monterrey se perfila como la primera opción, Junior de Barranquilla también entra en la ecuación y Alianza Lima, si puede competir con el sueldo, también tiene la mano levantada.

Por ahora, la novela sigue abierta y el mercado peruano está en alerta máxima. En Alianza Lima existe ilusión, pero también cautela: el fichaje de Miguel Borja es una posibilidad real, pero depende de ganar una carrera feroz contra dos gigantes del continente. Si lo logran, será la contratación que rompa todos los esquemas y marque un antes y un después en la Liga 1.

Miguel Borja festejando un gol con River Plate. (Foto: River Plate)

¿Cuánto dinero gana Miguel Borja?

Miguel Borja gana 125 mil dólares mensuales, según la última información de Salary Sprot. Esto quiere decir que por temporada se lleva 1,5 millones de dólares.

¿Cuánto vale Miguel Borja?

Miguel Borja vale actualmente 2,80 millones de euros, según la última información de Transfermarkt. Con 32 años, el delantero colombiano acaba de dejar River Plate y ahora busca club.

Datos claves

Miguel Borja evalúa ofertas tras dejar River Plate para la temporada 2026.

Alianza Lima compite con Monterrey (México) y Junior de Barranquilla (Colombia) por el delantero.

El fichaje de Borja para la Liga 1 (Perú) sería considerado un movimiento impactante e histórico.

