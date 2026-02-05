Es tendencia:
Paolo Guerrero se sinceró tras bajo nivel de Federico Girotti ante 2 de Mayo: “Hablé con él”

El delantero nacional no se guardó nada y se refirió al rendimiento del refuerzo argentino. Conoce lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Paolo Guerrero sobre Federico Girotti
El viaje de Alianza Lima a Paraguay despertó gran ilusión en la previa, pero el desenlace terminó causando frustración entre los hinchas ‘blanquiazules’. Con el correr de los minutos, 2 de Mayo fue creciendo en el partido y acabó quedándose con el triunfo por la mínima diferencia.

Uno de los jugadores que más críticas recibió fue el delantero argentino Federico Girotti, que aún no ha podido convertir su primer gol oficial con la camiseta del cuadro ‘íntimo’.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Federico Girotti?

Federico Girotti llegó a Alianza Lima como una de las apuestas para reforzar el ataque, aunque hasta ahora el delantero argentino no ha logrado consolidarse como una carta segura de gol.

Frente a 2 de Mayo desperdició las oportunidades más claras del encuentro, especialmente durante la primera mitad, que pudieron cambiar el rumbo del partido. Pese a ello, Paolo Guerrero salió a respaldar al atacante de 26 años con mensajes de apoyo.

Un jugador que tiene mucho olfato de gol, todavía no se le presenta la oportunidad, pero va a llegar. Antes del partido le digo ‘enfócate, enfócate en el gol’, que, de hecho, está buscando pateando siempre de lejos. Tranquilidad, encararlo de la mejor manera, con mucho trabajo y tranquilidad. Su gol ya va a venir“, señaló ante los medios de comunicación.

¡Inesperado! Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026: resumen y goles

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la vuelta?

Pese al tropiezo, Alianza Lima aún conserva opciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores y seguir con la ilusión de meterse en la fase de grupos, siempre y cuando logre resultados positivos en lo que viene. De cara al encuentro en Matute, se espera que Pablo Guede apueste por una alineación más sólida y definida.

El choque de vuelta está programado para el miércoles 11 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 19:30 horas de Perú y podrá verse en toda Latinoamérica mediante la señal de ESPN y la plataforma Disney+.

DATOS CLAVES

  • Paolo Guerrero respaldó públicamente al delantero Federico Girotti tras la derrota en Paraguay.
  • El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo será el 11 de marzo.
  • El encuentro se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva a las 19:30 horas.
nicole cueva
Nicole Cueva
