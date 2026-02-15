Mr. Peet reveló cuál podría ser el drástico futuro de Pablo Guede en Alianza Lima: “Algunos jugadores…”

Alianza Lima no pasó de un empate sin goles frente a Alianza Atlético de Sullana. Cuando los íntimos eran los favoritos ya que el equipo norteño jugaba en una plaza distinta como es Trujillo a diferencia de donde realmente compite de local como la calurosa ciudad de Piura, los dirigidos por Pablo Guede volvieron a decepcionar a los hinchas y justamente las críticas van hacia el DT.

Sabiendo del poderío de Alianza Lima y de que además necesitaban una victoria a como de lugar para empezar a sacudirse de la durísima eliminación temprana de la Copa Libertadores 2026, los blanquiazules no fueron capaces de imponerse en el Estadio Mansiche de Trujillo. A raíz de dicha situación es que el nombre de Pablo Guede es cuestionado y fue Mr. Peet quien realizó un análisis al respecto.

“Yo no se lo que va a pasar de aquí al final del Apertura. Ojalá y Alianza, si es que se queda Guede, ojalá que Alianza campeone en serio, voy a ser el hombre más feliz del mundo, pero yo opino de lo que veo hoy y a este partido de Alianza es muy difícil que le saques algo positivo”; comentó Peter Arévalo durante la más reciente edición de su programa digital ‘Madrugol‘.

Ahora, respecto a la continuidad de Pablo Guede, el popular ‘Mr. Peet‘ manifestó que no hay rumores al respecto. “A mí lo que me han dicho algunos jugadores es que físicamente trabaja muy bien y por eso es que en la conferencia de prensa dice: ¿qué me estás cuestionando lo físico? Porque físicamente el equipo está bien, eso no está en discusión, pero Alianza tiene que jugar al fútbol y al que trajeron para hacer jugar al equipo lo tira por banda”.

La autocrítica de Pablo Guede luego de igualar 0-0 ante Alianza Atlético en Trujillo

Pablo Guede, director técnico de Alianza Lima, habló en conferencia de prensa y señaló algunas cuestiones muy importantes que pudo ver en el juego de su equipo. Eso sí, fue consciente al asegurar que todavía les falta mejorar en la finalización de los jugadas ofensivas y que dentro de lo sucedido en el duelo ante Atlético Atlético de Sullana cree que fueron superiores en el trámite del juego.

“Todos los equipos son competitivos. Creo que hoy nos vamos con ese sabor del empate porque creo que tuvimos ocasiones para concretarlas. Creo que terminamos siendo superiores al rival imponiéndonos desde la parcela física, pero hay que mejorar en los últimos metros de la cancha. Creo que el equipo quiere, va. En el torneo local tenemos 7 puntos con dos partidos de visitante. Hay que seguir trabajando, esto es largo”; comentó Pablo Guede en la ciudad de Trujillo.

