Alianza Lima ha puesto fin a la relación contractual con el director técnico argentino Néstor Gorosito y todo su comando técnico, una decisión que se tomó con la culminación de la temporada 2025. La salida, aunque esperada, por una parte, de la afición tras los resultados recientes, se concretó de manera abrupta luego de que el equipo no lograra cumplir los objetivos máximos en el torneo local y asegurara solo el cupo de Perú 4 para la Copa Libertadores 2026, obligando al equipo a disputar las fases previas.

Alianza Lima paga para echar a Néstor Gorosito

La directiva íntima ejecutó una cláusula de rescisión que le permitió desvincular al ‘Pipo’ de forma anticipada. Esta acción tiene un impacto económico directo en las arcas del club, especialmente porque Gorosito había renovado su contrato tan solo en octubre, proyectando una continuidad que finalmente no se dio. Este movimiento refleja la alta exigencia de resultados en La Victoria y la urgencia de reestructurar el plantel y el cuerpo técnico para la próxima campaña.

El costo financiero de la decisión ha sido revelado con precisión por el abogado especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, quien indicó el mecanismo de la indemnización. Bee Sellares afirmó que el club deberá pagar a Gorosito una suma equivalente a tres sueldos mensuales completos, cumpliendo con la cláusula contractual que estipulaba este “Monto equivalente a 3 salarios” para concretar la salida del entrenador argentino.

Néstor Gorosito cobra un dinero importante

Si bien el monto exacto del salario de Gorosito no es público, las estimaciones en el mercado peruano de técnicos de ese calibre sugieren que la cifra total de la indemnización ascendería a varios cientos de miles de dólares. Este desembolso se convierte en una inversión forzosa para Alianza Lima, que busca recuperar la competitividad y la ambición bajo una nueva dirección técnica que pueda llevar al equipo a disputar el título nacional y trascender en el plano internacional.

Durante su ciclo, Gorosito tuvo momentos destacados, especialmente en el ámbito internacional, logrando clasificar al equipo a instancias de la Copa Libertadores. Sin embargo, su gestión se vio marcada por la irregularidad en la fase final del torneo local y la incapacidad de superar a rivales directos en momentos clave, siendo la caída en los playoffs el punto final que precipitó la decisión de la directiva de cortar el proyecto.

Alianza Lima debe buscar su reemplazo

Con la salida de Gorosito confirmada y el costo de la rescisión establecido bajo la fórmula de los tres salarios, la atención se centra ahora en el futuro. La directiva de Alianza Lima tiene la tarea urgente de encontrar a un nuevo estratega que no solo entienda la mística del club, sino que también pueda implementar rápidamente una filosofía de juego ganadora de cara a la exigente temporada 2026. Los rumores sobre el sucesor ya están circulando en la prensa deportiva, abriendo un nuevo capítulo en la historia reciente del club.

