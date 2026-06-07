¿Regresa a Matute? Lo último sobre la posible vuelta de Yordy Reyna a Alianza Lima

El atacante nacional finaliza su vínculo en Europa y su regreso a Alianza Lima toma fuerza para el Clausura.

El nombre de Yordy Reyna ha vuelto a ser relacionado con Alianza Lima de cara al segundo tramo de la temporada. El atacante está próximo a finalizar su contrato con el club ruso Rodina Moscú, situación que lo convierte en una alternativa atractiva para reforzar el frente de ataque del equipo dirigido por Pablo Guede.

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¿Yordy Reyna vuelve a Alianza Lima?

El hecho de que Yordy Reyna pueda quedar libre en este mercado representa una ventaja para cualquier negociación con Alianza Lima. Además, el atacante ya ha manifestado en más de una ocasión su intención de volver al club ‘íntimo’, aunque todavía queda por definir si está dispuesto a poner fin a su etapa en el extranjero para regresar al fútbol peruano.

Además, Reyna volvería a La Victoria con una mayor experiencia y evolución futbolística tras varios años en Europa. Aunque en muchas ocasiones desempeñó funciones más alejadas del área, logró registrar 16 participaciones directas en goles, una cifra que refleja su aporte y compromiso dentro del equipo.

Recordemos que, el futbolista de 32 años mantiene un vínculo especial con Alianza, club en el que se formó y desde donde dio el salto al exterior. En caso de concretarse su retorno, tendría la oportunidad de saldar una deuda pendiente: conquistar el título nacional con la camiseta blanquiazul y asumir un rol protagónico en el equipo de sus amores.

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Campeonato y ascenso con el Rodina de Moscú

Las condiciones parecen alinearse para el regreso de Yordy Reyna a Alianza Lima. Tras una trayectoria de doce años en el extranjero, incluyendo una década en distintas ligas europeas, el atacante podría estar cerca de reencontrarse con el club donde inició su carrera profesional.

El atacante culminó la temporada consiguiendo el ascenso a la máxima categoría del fútbol ruso con el Rodina Moscú. Con ese objetivo alcanzado y su contrato próximo a finalizar a fines de junio, crecen las posibilidades de que el delantero regrese al elenco ‘íntimo’ durante el actual mercado de fichajes.

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DATOS CLAVES

El delantero Yordy Reyna es opción para reforzar a Alianza Lima este año.

El futbolista Yordy Reyna finalizará su contrato con el Rodina Moscú en junio.

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