La continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima para 2026, que antes se daba por casi segura, ahora pende de un hilo debido a una exigente condición deportiva. Aunque existía un acuerdo verbal avanzado y la directiva buscaba la sostenibilidad del proyecto con el técnico argentino, la falta de una firma mantiene su futuro incierto en la etapa decisiva de la Liga 1. El objetivo de un proceso a largo plazo choca con la urgencia de resultados inmediatos.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima no está seguro de Néstor Gorosito

La clave de este cambio es una nueva condición impuesta por la dirigencia: la renovación solo se concretará “si se accede a la fase de grupos de la Copa Libertadores”. Esta exigencia, revelada por el periodista Gerson Cuba de Radio Ovación, es mucho más estricta que la simple clasificación a un torneo internacional. El club busca asegurar no solo el cupo continental, sino también los importantes ingresos y el prestigio deportivo de participar directamente en el torneo principal de CONMEBOL.

Néstor Gorosito no está seguro en Alianza Lima. (Foto: X).

Alianza Lima atraviesa un momento irregular en el Torneo Clausura. A pesar de un inicio prometedor, los recientes resultados han generado críticas de la hinchada hacia el rendimiento y las decisiones tácticas. La directiva, que inicialmente priorizó la estabilidad, ahora reevalúa la situación basándose estrictamente en el cumplimiento de estos objetivos. El éxito rotundo al final del año es crucial para garantizar la permanencia de Gorosito.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima puede cambiar de parecer

Con el contrato de Gorosito vigente hasta fines de 2025, el tiempo es apremiante. Cada partido restante es una final, ya que la diferencia de puntos con los primeros lugares, y por ende con la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa, es estrecha y no permite más tropiezos. El equipo necesita una racha ganadora urgente para no ver desmoronarse un proyecto técnico que hasta hace poco parecía blindado.

Si Alianza Lima no logra clasificar directamente a la fase de grupos de la Libertadores, es muy probable que el acuerdo verbal se rompa. En ese escenario, Gorosito, quien llegó con grandes expectativas, saldría por la “puerta trasera” al no conseguir el objetivo más ambicioso, dejando al club con la necesidad de buscar un nuevo estratega y planificar el 2026 desde cero. La responsabilidad recae ahora más que nunca en los jugadores y en el propio técnico argentino.

Publicidad

Publicidad

¿Hasta cuándo tiene contrato Néstor Gorosito?

El contrato actual de Néstor Gorosito con Alianza Lima, según información pública y lo expuesto anteriormente, finaliza a fines de la temporada 2025. Aunque se ha reportado una extensión hasta diciembre de 2026 por algunos medios de comunicación, legalmente su vínculo vigente es hasta el término de 2025. Ahora mismo, podemos dar fe de que está más cuestionado que nunca.