Carlos Zambrano rompió su silencio y se despidió de Miguel Ángel Russo con un emotivo mensaje

Carlos Zambrano guardó un profundo silencio luego de su última expulsión con Alianza Lima, pero lo rompió para despedirse del técnico Miguel Ángel Russo. Recordando que lo entrenó en Boca Juniors, el ‘Kaiser’ le dedicó una palabras en sus redes sociales.

Actuando de manera rápida, Carlos Zambrano no tardó en leer el comunicado oficial de Boca Juniors sobre la muerte de Miguel Ángel Russo y compartió la publicación en su red social Instagram.

Ahí, en la red social de las fotos, Carlos Zambrano le rindió homenaje al técnico que le abrió la puerta de Boca Juniors en el 2020. Con un contundente “QEPD” y emoticones expresando el dolor, el ‘Kaiser’ le rindió un homenaje al entrenador.

Hay que recordar que Carlos Zambrano llegó a Boca Juniors por pedido de Miguel Ángel Russo. Gestándose el arribo del ‘Kaiser’ al cuadro ‘Xeneize’ desde el Dinamo de Kiev, el defensor peruano llegó luego que Ricardo Gareca le recomendara a Russo su fichaje.

Carlos Zambrano se despidió de Miguel Ángel Russo. (Foto: Instagram Carlos Zambrano)

¿Qué dijo Miguel Ángel Russo sobre Carlos Zambrano?

Miguel Ángel Russo fue el técnico que se encargó de recibir a Carlos Zambrano en Boca Juniors. Sucediendo todo en la temporada 2020, el defensor llegó para ganarse un espacio en la defensa central del ‘Xeneize’, a los pocos días de su arribo el entrenador le dedicó unas palabras.

“Lo veo dentro de lo que necesitamos. Es joven y el hecho de que tenga un contrato a largo plazo fue algo que buscamos. Estoy contento con él, con la incorporación. Él está bien y se está acomodando al grupo”, comentó Miguel Ángel Russo sobre Carlos Zambrano allá por febrero del 2020.

¿De qué murió Miguel Ángel Russo?

Miguel Ángel Russo murió a los 69 años de edad tras una dura lucha contra el cáncer. Peleando contra un agresivo cáncer de vejiga y de próstata, el entrenador comenzó la batalla en el 2017, la pudo controlar, pero en las últimas semanas se complicó.

¿Cómo le fue a Carlos Zambrano en Boca Juniors?

Carlos Zambrano estuvo en Boca Juniors desde enero del 2020 hasta enero del 2023. En total jugó 62 partidos, anotó 2 goles, dio 1 asistencia y fue campeón 5 veces. Además jugó en total 5156 minutos, vio 19 amarillas, 2 dobles amarillas y 1 roja directa.

