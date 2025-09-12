Es tendencia:
Néstor Gorosito improvisa dupla central: la alineación de Alianza Lima para recibir a Deportivo Garcilaso

El DT argentino tiene en mente realizar dos cambios en la defensa para enfrentar al 'Pedacito de Cielo. Conoce cómo formarían los 'íntimos'.

Por Nicole Cueva

Néstor Gorosito.
© GettyNéstor Gorosito.

Alianza Lima retomará la acción en el Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de septiembre, cuando enfrente a Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva por la jornada 8 del campeonato.

Con ambos equipos decididos a quedarse con los tres puntos, repasamos la posible alineación que podría presentar Néstor Gorosito para este importante duelo, que no podrá contar con dos de sus referentes.

Posible alineación de Alianza Lima

Así saldría al campo de juego el cuadro ‘blanquiazul’: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

Publicidad

Los ‘íntimos’ son conscientes que no pueden dejar escapar puntos en Matute si quieren mantenerse en la pelea por el título nacional. La presión por ganar es alta, ya que otro tropiezo podría alejarlos aún más de la cima.

Alianza Lima

Posible alineación de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso.

No obstante, el equipo tendrá que afrontar este compromiso sin Carlos Zambrano y Renzo Garcés, quienes fueron suspendidos tras recibir sanciones por conducta antideportiva en el reciente clásico ante Universitario.

Publicidad

El regreso del ‘9’

La noticia positiva para Alianza Lima es que Paolo Guerrero ha superado su lesión y volverá a estar disponible para el estratega argentino. Sin embargo, todo indica que el encargado de liderar el ataque desde el arranque será Hernán Barcos.

El ‘Pirata’ estaría acompañado en los extremos por Eryc Castillo y Alan Cantero, conformando un tridente ofensivo que buscará generar constante peligro en el área rival.

A qué hora juega Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

DT Carlos Bustos desafió a Alianza Lima y aseguró que Garcilaso dará el golpe en Matute

