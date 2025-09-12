OFICIAL: Eryc Castillo tomó una decisión y firmó un nuevo acuerdo con Alianza Lima

Alianza Lima y Eryc Castillo por fin tienen un nuevo acuerdo. Informándose que ambas partes estaban trabajando en la extensión del contrato, los dos llegaron a un punto medio y la continuidad del extremo ecuatoriano es una realidad.

Así lo informó el periodista José Varela a través de su cuenta oficial de X. El hombre de prensa reveló que Eryc Castillo renovó con Alianza Lima hasta el 2028. Esta extensión supone su permanencia por tres temporadas más.

José Varela dio la noticia sobre la continuidad de la ‘Culebra’ en Matute: “Eryc Castillo y Alianza Lima tienen un acuerdo formal para extender el vínculo hasta fines del año 2028. ¡3 años! ¡’Culebra’ para rato en Matute!”, reportó el periodista deportivo.

De esta forma, Alianza Lima aseguró a Eryc Castillo hasta diciembre del 2028. Ahora, el cuadro íntimo podrá negociar directamente cualquier propuesta que llegue por el extremo de Ecuador, como en su momento se conoció la de Independiente o de Brasil.

Eryc Castillo renovó con Alianza Lima hasta el 2028. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Eryc Castillo renovó con Alianza Lima?

Eryc Castillo renovó con Alianza Lima hasta diciembre del 2028. Llegando al equipo de La Victoria en enero del 2025, su muy buena temporada le permitió extender su vínculo con el cuadro blanquiazul.

Ahora, sabiendo que Eryc Castillo aseguró su permanencia en Alianza Lima hasta diciembre del 2028, el cuadro íntimo se despide de una plaza de extranjero y, además, exigirá al extremo ser el jugador más destacado del plantel.

Los números de Eryc Castillo con Alianza Lima

Eryc Castillo tiene números espectaculares en Alianza Lima. Solo considerando la Liga 1, y previo al inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura, el delantero acumula 3 goles y 4 asistencias en 1302 minutos.

¿Cuánto gana Eryc Castillo?

Eryc Castillo gana 20 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Pero, se entiende que tras su renovación hasta el 2028, esta cifra puede aumentar hasta los 30 mil dólares mensuales.

