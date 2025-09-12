A qué hora juega Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima volverá a la acción en la competencia cuando se enfrente a Deportivo Garcilaso en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Actualmente, el equipo dirigido por Néstor Gorosito se ubica en la quinta posición de la tabla con 12 puntos, y buscará escalar ante un rival directo como lo es hoy en día el ‘Pedacito de Cielo’, que marcha cuarto con 13 unidades.

Sin duda alguna, será un duelo clave en la parte alta del Clausura que promete muchas emociones. Conoce el horario del encuentro y cómo seguirlo EN VIVO.

A qué hora juega Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

El duelo entre ‘blanquiazules’ y ‘cusqueños’, por la octava jornada del Torneo Clausura 2025, se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre. De acuerdo a la programación anunciada por la organización, el encuentro tiene previsto iniciar a las 19:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 20:00 horas. Por último, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la transmisión irá desde las 21:00 horas.

Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Uno de los cotejos más importantes de la fecha será transmitido a través de las pantallas de L1 Max bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Asimismo, el contenido estará disponible en la plataforma de streaming L1 Play.

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles del emocionante compromiso, así como también los goles, las declaraciones de los protagonistas y mucho más.

