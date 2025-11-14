Uno es Pablo Ceppelini: sigue la purga y los 3 extranjeros que tendrían todo listo para despedirse de Alianza Lima

Además de la más reciente novedad que anuncia la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima tras unos cambios de planificaciones en la directiva, de acuerdo al periodista Carlos Panez, ahora también se viene conociendo a los extranjeros que terminarían despidiéndose del equipo cuando finalice la Liga 1 2025. Uno de ellos es Pablo Ceppelini, quien claramente empezó mucho mejor de lo que culminó.

Fuente: Liga1 Te Apuesto

Sin haberse ganado un lugar en el equipo titular de Néstor Gorosito, el volante uruguayo no continuaría en Alianza Lima. Sus rendimientos futbolísticos tendrían mucho que ver con dicha decisión, aunque a la vez no se puede perder de vista los distintos escándalos en los que ha participado durante este año 2025. Otros dos nombres suenan en este mismo panorama y no seguirían de cara al 2026.

Estamos hablando específicamente de Guillermo Enrique y Alan Cantero. Cada quien con distintos rendimientos con camiseta blanquiazul bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito, pero con similares complicaciones que los alejarían de los objetivos futbolísticos del club. Eso sí, vamos a ver algunos de los detalles por los que finalmente estarían viviendo sus últimos momentos en Matute.

Fuente: Composición BOLAVIP.

¿Por qué Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique y Alan Cantero no seguirían en Alianza Lima?

“Hoy me daban una data de Alianza Lima. Entiendo que Ceppelini no continúa. Entiendo que Enrique no continúa y entiendo que lo de Cantero está muy complicado. Creo que son 650 mil dólares lo que está pidiendo Godoy Cruz por el pase. Alianza no estaría dispuesto a pagar ese dinero en un principio, no sé si algo cambie”; fue la revelación del periodista Mauricio Loret de Mola.

A raíz de esta información brindada durante la última edición del programa digital ‘Mano a Mano‘, también se pudo conocer que desde Godoy Cruz solo buscan la venta de Alan Cantero y ya no seguir prestándolo a cualquier otro club, tal y como es el caso de Alianza Lima, quienes ven mucho dinero en el monto. En cuanto al volante y al lateral, sí se debería más por aspectos de rendimientos.

El goleador de Liga 1 con el que Alianza Lima ya empezó conversaciones

Así como se han dado algunas novedades respecto a las posibles salidas que se darían en Alianza Lima de cara a la temporada 2026, también se conoció que Agustín Graneros está en la mira de la directiva íntima. Es más, el mismo ‘9’ que actualmente milita en Alianza Atlético reveló que su representante viene teniendo acercamientos con los implicados en Matute y podría darse el fichaje.

Fuente: Liga1 Te Apuesto

