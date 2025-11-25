Tras volver a jugar con Alianza Lima, Pablo Lavandeira recibió una mala noticia

Pablo Lavandeira volvió a sumar minutos con Alianza Lima después de varios meses fuera por una grave lesión, pero la alegría le duró poco. El volante uruguayo, que esperaba que su retorno al campo fuera una señal de confianza, se topó con una noticia que cayó como un balde de agua fría en plena recuperación futbolística.

Sucede que el contrato de Pablo Lavandeira con Alianza Lima vence en diciembre del 2025. Bajo esta premisa, ahora habrá que ver si el club íntimo decide renovarle o lo descarta luego de la grave lesión que padeció.

Este escenario genera inquietud en el entorno del jugador, pues el uruguayo regresó con la intención de recuperar protagonismo y demostrar que puede ser útil en la estructura de Néstor Gorosito.

En ese escenario, la periodista Ana Lucía Rodríguez brindó información sobre lo que podría pasar con Pablo Lavandeira en Alianza Lima: “Pablo Lavandeira termina contrato con Alianza Lima en diciembre del 2025, pero hay que ver. Yo creo que va a renovar y ese día que jugó con UTC no lo hizo mal: jugó bien, casi marca y yo creo que se va a quedar en Alianza Lima”.

Pablo Lavandeira jugando para Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Pablo Lavandeira se va de Alianza Lima?

La situación es tema de debate. Mientras algunos creen que Lavandeira aún puede aportar desde su experiencia y su lectura de juego, otros aseguran que Alianza Lima debe apostar por nuevos perfiles y renovar energías en el mediocampo.

Por ahora, Lavandeira solo tiene una alternativa: seguir jugando, rendir al máximo y esperar que sus actuaciones obliguen a Alianza Lima a replantear su postura. Un escenario ideal serán los Play Offs de la Liga 1, instancia en la que los íntimos tendrán dos duelos ante Sporting Cristal y, de ganar, otros dos duelos más ante Cusco FC.

¿Cuánto dinero gana Pablo Lavandeira?

Pablo Lavandeira gana 15 mil dólares mensuales, según información oficial de Salary Sport. Entonces, el volante se lleva por temporada 180 mil dólares.

¿Hasta cuándo Pablo Lavandeira tiene contrato con Alianza Lima?

Pablo Lavandeira tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, según la última información oficial de Transfermarkt.

