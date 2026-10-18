Pablo Guede debe tomar una decisión radical pensando en el clásico contra Sporting Cristal por Liga 1

Alianza Lima derrotó con autoridad al Atlético Grau. Pero Pablo Guede, tiene una decisión pendiente para el cotejo frente a Sporting Cristal.

Alianza Lima viene de lograr un triunfo contundente ante Atlético Grau que reafirma su ambición en la recta final del Torneo Clausura 2026. No obstante, la tranquilidad en La Victoria dura poco cuando el calendario aprieta y las sanciones acechan. El director técnico Pablo Guede se encuentra frente a una encrucijada estratégica que podría marcar el destino blanquiazul en el campeonato.

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El dilema principal gira en torno a la figura de su capitán y baluarte defensivo, Renzo Garcés. Con cuatro tarjetas amarillas acumuladas en el certamen, una nueva amonestación lo dejaría marginado automáticamente del partido más trascendental de la temporada.

Renzo Garcés en capilla dentro de Alianza Lima. (Foto: X).

La alerta estadística sobre Renzo Garcés

Un dato clave aportado por el periodista Ricardo Figueroa en su cuenta de X encendió las alarmas en el entorno íntimo. La situación disciplinaria del zaguero central no admite margen de error en las próximas dos jornadas de la Liga 1.

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“Renzo Garcés suma 4 amarillas y en dos fechas Alianza Lima visita a Sporting Cristal en el Gallardo, en un partido decisivo para decidir la suerte de ambos en el Clausura. Previo a este partido, AL jugará en Moquegua. Veremos si Pablo Guede decide guardarlo o se la juega poniendo a su mejor defensa en la próxima jornada”. — Ricardo Figueroa, periodista deportivo.

Fixture clave y los dos caminos de Pablo Guede

La recta final del Torneo Clausura exige una planificación impecable en dos compromisos sumamente exigentes:

Fecha 13: Alianza Lima enfrentará una dura salida para visitar a Moquegua FC.

Fecha 14: El cuadro victoriano sostendrá el gran clásico directo frente a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo.

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Ante este panorama, Pablo Guede debe decidir cuál de las dos posturas adoptar para salvaguardar el objetivo final:

Alinear a su mejor defensa en Moquegua: Asegura solidez y jerarquía en un terreno complicado para traer los tres puntos a Lima, asumiendo el enorme riesgo de sufrir una quinta tarjeta amarilla.

Reservar al capitán en el banco: Garantiza de manera absoluta la presencia de Renzo Garcés en el Alberto Gallardo ante Sporting Cristal, pero obliga a reestructurar la zaga para el duelo previo en Moquegua.

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Días decisivos dentro de Alianza Lima

Las próximas jornadas del Torneo Clausura exigirán máxima precisión táctica y de gestión de plantel. Arriesgar al capitán en la visita a Moquegua o guardarlo para la gran batalla en el Alberto Gallardo definirá en gran medida si Alianza Lima mantiene el impulso necesario para alzarse con el título.

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