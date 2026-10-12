Pablo Guede decidió de manera radical después del triunfo polémico ante Cusco FC por la Liga 1

Alianza Lima derrotó 2-1 a Cusco FC por Liga 1. Por eso, Pablo Guede tomó una decisión importante de cara al cierre del Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima consiguió un triunfo determinante de visita al derrotar 2-1 a Cusco FC en la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Con este resultado positivo, la escuadra victoriana sumó tres puntos de oro y se mantiene firmemente a solo tres unidades de la cima del torneo.

Publicidad

Sin embargo, el choque en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega no estuvo exento de tensión y polémicas arbitrales. Tras culminar la travesía e itinerario de viaje de retorno a la capital el pasado domingo 11 de octubre, el comando técnico íntimo resolvió aplicar una medida tajante respecto a la preparación del primer equipo.

Pablo Guede toma decisión después del partido contra Cusco FC por Liga 1. (Foto: X).

La medida de Pablo Guede tras regresar de Cusco

El periodista Gerson Cuba dio a conocer la noticia mediante su cuenta de Twitter, donde reveló la decisión inmediata adoptada por el entrenador Pablo Guede. El estratega optó por brindar descanso absoluto a la plantilla profesional para amortiguar el desgaste físico e intenso trajín del choque en la altura.

Publicidad

Gerson Cuba precisó lo siguiente en la red social: “Alianza Lima llega hoy (ayer domingo 11 de octubre) a la ciudad de Lima y posteriormente tendrá descanso para luego pensar en Atlético Grau. El equipo íntimo se encuentra a 3 puntos del líder del torneo clausura y sigue firme en la pelea”.

El plan de Alianza Lima para la recta final del torneo

La intención principal de Pablo Guede al otorgar este receso es que sus futbolistas desconecten de la carga emocional acumulada y lleguen en óptimas condiciones al próximo desafío de la Liga de Fútbol Profesional. El estratega buscará afinar los detalles tácticos a lo largo de la semana en Matute.

Con este reinicio de entrenamientos, Alianza Lima apunta a mantener su ritmo ganador dentro de la competición. Toda la atención del plantel íntimo está centrada en asegurar los tres puntos en condición de local frente a su afición.

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Alianza Lima volverá al terreno de juego para disputar la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 ante Atlético Grau. De acuerdo con la información oficial emitida por la Liga de Fútbol Profesional, el partido ha sido programado para el sábado 17 de octubre de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva.

El trascendental encuentro entre blanquiazules y albos será transmitido en directo mediante la señal oficial de L1 MAX. El equipo dirigido por Pablo Guede no tiene margen de error en su recinto si quiere permanecer firme en la pelea por el título nacional.

Publicidad

DATOS CLAVE