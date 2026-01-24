Pablo Guede rompió el silencio sobre el caso de Zambrano, Trauco y Peña: “No tengo ganas…”

Esta semana no ha sido nada tranquila para Alianza Lima, que llegó al Perú después de una gira por Uruguay. No obstante, también vinieron los problemas con una situación extradeportiva con figuras del equipo ‘Blanquiazul’. Lo cual agarró de sorpresa a todos, tanto así como para que hoy no sean presentados en la Noche Blanquiazul.

Pablo Guede como era de esperar, recibió una pregunta en conferencia de prensa sobre la indisciplina de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. El DT en este caso fue fuerte y claro con su mensaje. Centrándose más que todo en lo que fue el partido ante el cuadro del Inter Miami, antes de ponerse a hablar de un tema delicado.

“Creo que están dolidos los chicos, a mi me duele y no tengo ganas de seguir revolviendo cosas que me hacen mal porque somos humanos. No tengo ganas. Hoy, el partido tenía que ser una fiesta”, fue lo que comenzó diciendo el entrenador argentino sobre el tema.

Pablo Guede (Foto: Gerson Cuba).

Ahora, estos 3 jugadores por ahora están separados, pero podrían terminar incluso fuera del equipo. Por eso, la consulta sobre si buscarán algún reemplazo para ellos. Siendo muy claro, en que todavía esto están por ver y analizar: “Tenemos que sentarnos con el club para saber qué hacer“.

¿Qué pasó con Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco?

El jueves explotó la bomba desde Argentina, en la que se dio a conocer que los tres futbolistas en mención, habían sido denunciados por abuso sexual en Argentina. Esto habría pasado en la concentración en Uruguay, en donde chicas ingresaron al hotel, bebieron alcohol y habrían tenido relaciones no consencuadas.

Por ese motivo, se ha dado una atmósfera algo tétrica en Matute para este partido de presentación. Pues, una situación así termina por hacer que la fiesta no pueda disfrutarse al 100%. Habrá que ver que es lo que termina decidiendo por un lado la justicia sobre los hechos, así como también el club que en realidad conoce muy bien que se rompió los protocolos en plena pretemporada. Por lo que podría haber un importante castigo.

