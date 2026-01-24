“Le dije que lo amaba”; la emotiva confesión de Alan Cantero tras intercambiar camisetas con Lionel Messi

Alianza Lima se estrenó en sociedad y consiguió un triunfo muy importante por 3-0 frente a Inter Miami por ‘La Noche Blanquiazul 2026‘. Además del aspecto futbolístico que claramente deja muy tranquilos a los hinchas, se dio un momento bastante emotivo al término del mismo cuando Alan Cantero logró intercambiar camisetas con Lionel Messi.

Fuente: Getty Images.

Frente a las cámaras de ‘Latina TV‘ y con un mar de gente que quería una fotografía con el ’10’ de Inter Miami, fue Alan Cantero quien tuvo la exclusividad y confesó que fue un tremendo sueño el que pudo lograr el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva. Luego fue consultado al respecto y hasta las lágrimas estuvieron muy presentes en sus declaraciones.

“Es mi ídolo. Fue mi inspiración desde chico. Para mí es un orgullo pedirle la camiseta, es una locura lo que genera. Hoy estoy cumpliendo un sueño. Al final del partido lo saludé, es algo que anhelaba tanto. Es un orgullo haber compartido hoy en la misma cancha. Se nota la humildad que tiene. Le dije que lo amaba y que fue mi inspiración”; confesó Alan Cantero en charla con ‘Latina TV‘.

Alan Cantero reveló lo que hará muy pronto con la camiseta de Lionel Messi

Además de destacar una tremenda emoción al quedarse con la camiseta de Lionel Messi, en la misma charla fue el mismo Alan Cantero quien contó que guardará dicho recuerdo como uno de los más preciados. Incluso, se animó a comentar qué tiene en mente ya que ahora puede estar tranquilo al haber conseguido un sueño que siempre tuvo desde pequeño.

“Es el ídolo de todos. Esta camiseta la guardaré para siempre. Me quedó con el abrazo que le di, no tiene precio. No se me pasaba por la cabeza que iba a vivir este momento. La camiseta va a quedar así, vamos a hacer un cuadro. De chico, cuando jugaba con mis amigos, decía que era Messi y hoy darle un abrazo, no puedo creer lo que estoy viviendo”; finalizó el atacante de Alianza Lima.

El tatuaje de Alan Cantero en referencia a Lionel Messi

Durante el calentamiento de Alianza Lima pensando en el partido de hoy frente a Inter Miami, se filtró un tatuaje de Lionel Messi en el muslo derecho de Alan Cantero. El ’10’ aparece besando el trofeo de la Copa del Mundo que consiguió levantar en Qatar 2022 junto a la Selección Argentina y con lo cual queda clarísimo que cambiar las camisetas en el campo de juego de Matute fue un tremendo logro que recordará para toda la vida.

Fuente: Deporte Total.

