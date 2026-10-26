Pablo Guede tomó una decisión radical después de ganarle a CD Moquegua como visitante en la Liga 1

Alianza Lima venció a CD Moquegua como visitante. Después del pitazo final, el entrenador Pablo Guede tomó una decisión tras el gran triunfo.

Alianza Lima no da margen al descanso tras conseguir una victoria crucial como visitante frente a CD Moquegua en el Torneo Clausura. El triunfo fortalece el momento anímico del plantel, pero el margen de celebración quedó reducido al mínimo por el ajustado calendario del certamen peruano.

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El estratega argentino Pablo Guede tomó una decisión firme e inmediata al término del encuentro. Lejos de otorgar días libres para recuperar cargas físicas, el comando técnico ordenó la concentración inmediata del equipo para enfocar toda la atención en el siguiente objetivo.

Alianza Lima ganó con el tanto de Alan Cantero ante CD Moquegua. (Foto: X).

La estricta rutina de Alianza Lima tras el triunfo

Según informó el periodista José Varela a través de su cuenta de Twitter (X), la delegación victoriana no perdió tiempo tras el pitazo final. El plantel retornó a la capital para quedar guardado en el hotel Hilton de Miraflores y arrancar la preparación sin interrupciones.

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El equipo se entrenó a primera mañana en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva “Matute”. La sesión matutina estuvo centrada en trabajos de recuperación para los titulares y ejercicios tácticos de alta intensidad con el resto del grupo.

El objetivo en la mira: el clásico del fútbol peruano

La exigencia de Guede responde a la importancia de lo que viene en el camino blanquiazul. Alianza Lima se jugará puntos determinantes para mantenerse en la pelea por la tabla de posiciones y la tabla acumulada.

El cuerpo técnico considera que cualquier distracción puede costar caro en esta recta decisiva de la temporada. Por ello, la disciplina y el trabajo continuo en Matute buscan sostener el ritmo futbolístico del cuadro victoriano.

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Fecha, hora y escenario del Alianza Lima vs. Sporting Cristal

El duelo trascendental de entresemana colocará a Alianza Lima frente a Sporting Cristal. Este encuentro estelar correspondiente a la fecha 14 de la Liga 1 está programado para el jueves 29 de octubre de 2026 a las 3:30 p. m. (hora peruana).

El escenario donde se definirá este clásico será el Estadio Alberto Gallardo, recinto donde los blanquiazules buscarán hacer valer su plan táctico y quedarse con los tres puntos en condición de visitante.

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