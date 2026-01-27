Pablo Guede y el contundente mensaje al plantel tras el escándalo de Zambrano, Trauco y Peña

La situación de Alianza Lima está en un momento complicado por todo lo que ha pasado en los últimos días. El escándalo sexual en el que están envueltos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña han hecho que el fútbol quede de lado. Esto por supuesto ha hecho que la cabeza no esté en el ‘Deporte Rey’. Pero se ha conocido más detalles de la conversación que se ha tenido en la interna del grupo.

Publicidad

Publicidad

La periodista Ana Lucía Rodríguez dio a conocer en ‘Hablemos de Max’, que Pablo Guede habló con los jugadores después de este gran escándalo que sacudió al club. Siendo la consigna inicial la de “pasar la página”, seguir con la mente en los objetivos que se ha trazado el club y dejar ese mal pasaje de lado en este momento.

Más que todo, enfocarse en lo que es la Liga 1 y la Copa Libertadores, que son dos torneos en los que tendrán que estar al 100% para competir de principio a fin. Sobre todo ahora que se ha hecho una gran inversión con la intensión de llegar lo más lejos posible en estos certámenes.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasará con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña?

Por el momento los jugadores están fuera del plantel, no están entrenando con el grupo. Pero según lo que se ha podido conocer, todo indica que el club ya está viendo de poder separarlos definitivamente. Anunciando una posible salida de la institución de estos tres implicados, pues estarían en la recta final de ver sus casos.

Según lo que se ha podido conocer por medio de Johnny Baldovino, contó para el programa ‘Con Calle y Cancha’, que habría llegado ya una carta de pre despido a Miguel Trauco. Pero también debería llegarle una a Carlos Zambrano y Sergio Peña. Estos tendrán que hacer sus respectivos descargos para que se ve si terminan o no fuera del club.

ver también Jugó en Alianza Lima y Sporting Cristal, además denunció que Universitario lo truncó en su carrera

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Con esto parece que el futuro de estos tres estará fuera de Alianza Lima muy pronto. Habrá que ver si algún otro equipo nacional los terminará contratando en caso queden libres o que es lo que se hará con ellos. Pues la situación no es nada favorables para ellos, quien aparte del tema legal que tendrán que responder, también tuvieron una falta grave con la institución.

Datos Claves