Alianza Lima continúa su lucha: denunció fallos arbitrales en su contra ganándole al Atlético Grau

El cuadro íntimo se olvidó del buen resultado ante Atlético Grau. Y disparó contra los enemigos de Alianza Lima. No quieren verlos campeonar.

El ambiente en el fútbol peruano se mantiene candente luego del más reciente triunfo victoriano en el Torneo Clausura. Pese a que el cuadro íntimo superó con un contundente 3-1 a Atlético Grau, la alegría por los tres puntos quedó eclipsada por la postura firme de su directiva respecto al desempeño de los jueces deportivos.

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Con este resultado, la escuadra victoriana logró acortar distancias en la tabla de posiciones y se coloca muy cerca de los primeros lugares cuando restan solo cinco jornadas para el cierre del campeonato. Sin embargo, los dirigentes consideran que el puntaje acumulado debería ser superior de no haber sido por las determinantes fallas en las ternas arbitrales a lo largo del certamen.

Franco Navarro Mandayo saliendo a defender a Alianza Lima. (Foto: X).

Declaraciones más potentes de la jornada

Franco Navarro Mandayo, representante del club blanquiazul, alzó la voz en la zona mixta tras finalizar el encuentro para manifestar su descontento con el arbitraje de la Liga 1. El directivo enfatizó que la victoria no debe ocultar los errores constantes que, según sus declaraciones, perjudican el esfuerzo de la institución.

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“Incomoda porque hemos perdido muchos puntos por el tema arbitral. Hoy vuelvo a salir a hablar, incluso ganando, porque en las ‘chiquitas’ pasa desapercibido, pero hay jugadas que no se entienden”, mencionó en zona mixta el dirigente para expresar la molestia del club.

Las decisiones dentro de Alianza Lima

Además, el directivo señaló de manera tajante que existe una clara disparidad en los fallos impartidos durante la competencia. Indicó que durante el Clausura se han registrado al menos siete u ocho jugadas decisivas contra Alianza Lima que han significado menos puntos o menos goles acumulados.

“¿Hay equipos beneficiados y otros no? 100% de acuerdo… Yo no voy a señalar a nadie, simplemente digo que si algo no funciona es el sistema arbitral”, acotó Navarro Mandayo para aclarar que el reclamo apunta hacia la estructura del arbitraje en general.

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Posición sobre los dichos en Universitario

Consultado sobre las palabras vertidas por Franco Velazco, dirigente de Universitario de Deportes, Navarro prefirió evitar confrontaciones directas. “Prefiero no entrar en ese tema; lo que sí es que hay que ser responsables de nuestras palabras”, detalló el directivo, instando a la mesura a los voceros de las distintas instituciones.

Para contrarrestar esta problemática, la directiva íntima reveló haber entablado conversaciones con directivos de Melgar y Atlético Grau. “Hay clubes dispuestos a unirse para mejorar esto”, concluyó el vocero, apuntando a un frente común que exija transparencia en las decisiones arbitrales.

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