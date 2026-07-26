Por qué no juega Paolo Guerrero en Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Paolo Guerrero será uno de los grandes ausentes del duelo de hoy en la ciudad de Cutervo. Descubre qué pasó con el goleador blanquiazul y los motivos de la decisión de Pablo Guede.

Comerciantes Unidos y Alianza Lima se alistan para disputar uno de los encuentros más atractivos del fin de semana en el marco de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Dentro de las decisiones más recientes respecto al equipo blanquiazul, sorprende en demasía la ausencia de Paolo Guerrero y a continuación conoce todos los detalles de la situación.

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Resulta que Paolo Guerrero no se encuentra lesionado ni tampoco sufre de dolencias físicas que no le permitan competir el día de hoy en la ciudad de Cutervo, sino que estamos frente a una decisión netamente del comando técnico liderado por Pablo Guede. Es así que el goleador blanquiazul no viajó para enfrentar a Comerciantes Unidos y se quedó entrenando en Lima.

“Paolo Guerrero está en perfectas condiciones siguiendo lo planificado por el cuerpo técnico. Al haber una serie de factores que se toman en cuenta para potenciar rendimientos, se prefirió que el capitán se quede trabajando en Lurín todos los días (sábado, domingo y lunes)”; fue la reveladora información compartida por el periodista José Varela respecto al caso del ‘Depredador‘.

¡OK! Paolo Guerrero está en perfectas condiciones siguiendo lo planificado por el cuerpo técnico. Al haber una serie de factores que se toman en cuenta para potenciar rendimientos, se prefirió que el capitán se quede trabajando en Lurín todos los días (sábado, domingo y lunes) ✍️🏻 pic.twitter.com/87xsQQFMYQ — José Varela (@theatharis) July 25, 2026

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Alineaciones confirmadas de Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Comerciantes Unidos | Matías Córdova, Fabio Rojas, Piero Guzmán, Juan Rodríguez, Alexis Cossio; José Parodi, Alexis Arias, Rodrigo Vilca, Mathías Carpio, Josuee Herrera y Matías Sen. DT: José Eugenio Hernández.

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Jairo Vélez, Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:30 | España

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¿Dónde ver Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

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