La victoria de Alianza Lima por 2-1 sobre Sport Huancayo, con un gol crucial de Paolo Guerrero, no solo reavivó las aspiraciones en el Torneo Clausura, sino que también desató un debate sobre el futuro del delantero para la temporada 2026. A sus 41 años y con su contrato a punto de finalizar, la incertidumbre sobre su continuidad o un posible retiro domina las conversaciones en la prensa deportiva y entre los aficionados.

Publicidad

Publicidad

Paolo Guerrero habló sobre su futuro

A su regreso a la capital tras el triunfo, Guerrero fue interceptado por el periodista José Varela y respondió con franqueza sobre su situación contractual. El ‘Depredador’ se mostró sereno y enfocado en los objetivos actuales del club. “Tengo contrato todo este año, estoy muy bien, tranquilo. Estoy pensando en terminar bien el año. Ahorita estamos viendo el tema de conseguir los objetivos que se plantearon desde el comienzo”, afirmó, sugiriendo que la renovación aún no es su prioridad en Matute.

Paolo Guerrero celebra con Alianza Lima. (Foto: Di’andello).

El momento más intenso de sus declaraciones surgió cuando se le cuestionó sobre las críticas a su edad (próximo a cumplir 42 años) como motivo para su retiro del fútbol. Ante esta habitual interrogante para deportistas de élite cercanos a los cuarenta, Guerrero replicó con la autoridad que le otorgan sus logros internacionales.

Publicidad

Publicidad

Le respondió a sus principales críticos

El histórico goleador no solo validó su vigencia con el gol en Huancayo, sino que usó su palmarés para acallar a sus detractores. Frente a la cámara de José Varela, Guerrero lanzó una respuesta contundente y llena de confianza: “Por favor, he sido campeón del mundo, cuando jueguen al nivel que me hablen”. Esta frase alude directamente al Mundial de Clubes de la FIFA que ganó con Corinthians en 2012, un logro inalcanzable para la mayoría.

La firme declaración de Guerrero subraya que su decisión de retirarse no será dictada por la presión mediática o las opiniones externas, sino por su propio deseo y rendimiento. Aunque su continuidad en 2026 es incierta, la directiva de Alianza Lima deberá balancear la búsqueda de un delantero joven y prometedor con el deseo de brindar un digno cierre a la carrera del máximo referente de la selección peruana.

Publicidad

Publicidad

Paolo Guerrero decidirá su futuro

Mientras tanto, la afición aliancista celebra que, a pesar de los años, Paolo Guerrero sigue demostrando que su instinto goleador y jerarquía son innegociables. Con la renovación de Néstor Gorosito y una tenue esperanza en el Clausura, la figura del ‘Depredador’ persiste como un pilar emocional y deportivo, respondiendo a las críticas con un título de campeón mundial en su haber.