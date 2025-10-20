Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado 2025 tras el Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima

Veamos cómo se fueron moviendo las tablas de la Liga 1 2025 luego del encuentro de hoy en el Estadio IPD Huancayo.

Renato Pérez

Sport Huancayo y Alianza Lima se enfrentaron el día de hoy en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. En un encuentro que empezó con ciertas polémicas y cruces bastante fuertes en los jugadores que incluso generaron diversos reclamos por parte de los comandos técnicos, finalmente el resultado quedó 1-2 a favor de los victorianos.

En cuanto al trámite del encuentro jugado en el Estadio IPD Huancayo, el inicio se dio bastante movido que tuvo expulsado a Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo, y al asistente técnico de Néstor Gorosito. Además de distintas tarjetas amarillas, en el juego podemos decir que fue Alianza Lima quien pegó primero ya que a los 23 minutos apareció Paolo Guerrero para poner el 0-1.

Ya en el segundo tiempo, fue el equipo local quien salió con todo en la búsqueda de la igualdad en el marcador, aunque no lo hicieron con tanta claridad que digamos. Dicho esto, quien sí estuvo muy bien en sus apariciones fue Guillermo Viscarra. El arquero de Alianza Lima se mostró muy atento en todo momento y luego los blanquiazules consiguieron una nueva ventaja cuando a los 91′ apareció Hernán Barcos para el 0-2. Al final, a los 98′ fue Diego Carabaño quien puso el descuento para el 1-2 definitivo.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Así quedó la tabla de posiciones del Acumulado 2025

Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Sábado 18 de octubre

  • Los Chankas 1-0 Juan Pablo II
  • Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético
  • Cienciano 1-2 Cusco FC

Domingo 19 de octubre

  • Atlético Grau 0-2 UTC
  • Deportivo Garcilaso 0-1 Sporting Cristal
Lunes 20 de octubre

  • Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima
  • Sport Boys vs. Melgar | 18:00
  • Universitario vs. Ayacucho FC | 20:15

Descansan

  • Alianza Universidad
  • ADT
renato pérez
Renato Pérez
