Hernán Barcos fue vital para que Alianza Lima logre vencer a Sport Huancayo. Anotando el gol del 2-0 sobre el final del partido, las voces que piden su renovación volvieron a sonar fuerte, mientras que otro grupo le agradecía el tanto, pero mencionaba que a los 41 años ya no puedes seguir jugando el fútbol de manera profesional.

Pues bien, sobre estos temas habló Hernán Barcos a su llegada a Lima. Aterrizando con el plantel de Alianza Lima en el aeropuerto Jorge Chávez, el delantero se detuvo ante la prensa y resolvió las dudas sobre su renovación y el triunfo ante Sport Huancayo.

Primero, como corresponde, habló sobre el triunfo de Alianza Lima vs. Sport Huancayo: “Siempre es importante la victoria. Era lo que fuimos a buscar en una cancha difícil”, explicó Hernán Barcos en imágenes difundidas por el periodista José Varela.

Luego, resolviendo la duda que todos tienen, Hernán Barcos habló sobre su continuidad en Alianza Lima: “Uno siempre tiene la ilusión de quedarse y esta semana lo resolvemos. Hasta que uno se sienta con ganas, vamos a seguir”, cerró ante la prensa.

Hernán Barcos festejando su último gol con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su continuidad en Alianza Lima?

Hernán Barcos habló sobre su continuidad en Alianza Lima y respondió que esta semana resuelve si sigue, se va o se retira. Lo cierto es que con sus actuales 41 años es complicado que siga, pero su cuota goleadora se mantiene intacta y eso le da vigencia.

Además, hay que recordar que a principios de temporada Hernán Barcos declaró que sería su último año en Alianza Lima, pero los goles siguen llegando y el ‘Pirata’ se niega a tocar puerto. Todo hace indicar que seguirá navegando al menos una temporada más.

¿Hasta cuándo Hernán Barcos tiene contrato con Alianza Lima?

Hernán Barcos tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, según menciona de forma oficial la web Transfermarkt. También hay que mencionar que el ‘Pirata’ busca quedarse por lo menos un año más en Matute.

¿Cuánto gana Hernán Barcos?

Hernán Barcos gana 25 mil dólares en Alianza Lima, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 300 mil dólares.

