¿Llega a Universitario? Independiente del Valle tomó tajante decisión y definió el futuro de Javier Rabanal

Universitario de Deportes sigue en busca de su próximo entrenador para la temporada 2026, y uno de los candidatos que más ha generado expectativa es Javier Rabanal, técnico de Independiente del Valle.

Ante los recientes rumores, el club ecuatoriano respondió rápidamente con una tajante decisión sobre el futuro del entrenador español. Conoce todos los detalles.

IDV tomó una decisión sobre el futuro de Javier Rabanal

Tras revelarse el marcado interés de la directiva ‘crema’ por contar con sus servicios, Independiente del Valle informó mediante un comunicado que Javier Rabanal no seguirá al frente del equipo la próxima temporada, tras llegar a un acuerdo mutuo para la rescisión de su contrato.

“El club informa a su afición, medios de comunicación y al público en general que, luego de las conversaciones mantenidas y de mutuo acuerdo, se ha decidido dar por concluida la relación con el director técnico Javier Rabanal“, señalaron en primera instancia.

Asimismo, le expresaron su agradecimiento a Rabanal por su profesionalismo durante los dos años al frente del plantel, destacando su liderazgo en el proyecto deportivo.

Comunicado de Independiente del Valle anunciando la salida de Javier Rabanal (IDV).

¿Quedó libre para firmar con Universitario?

Por otro lado, indicaron que el DT continuará al mando del primer equipo hasta el cierre de la actual temporada y luego quedará libre. “Informamos que el profesor Rabanal se mantendrá al frente del primer equipo hasta el final de la temporada“.

Cabe resaltar que, Gustavo Peralta dio a conocer que la directiva de la ‘U’ ha avanzado significativamente en las gestiones para cerrar la contratación de Javier Rabanal; sin embargo, aún no se ha alcanzado un acuerdo y la decisión final podría definirse en los próximos días.

