A horas del partido contra Alianza Lima: Universidad de Chile realizó una acción inesperada

En las postreras horas del día de ayer, una serie de imágenes perturbadoras comenzaron a circular, revelando los pormenores del “banderazo” orquestado por los fervientes hinchas de la Universidad de Chile. Este acto, motivado por el deseo de infundir un respaldo inquebrantable a sus jugadores, se llevó a cabo en la víspera del crucial enfrentamiento por la Copa Sudamericana 2025 contra Alianza Lima. La premisa fundamental que guiaba a la institución era clara: prevalecer en el terreno de juego con honor y sin controversias.

Banderazo terminó con fuego prendido en las afueras

Se presume que la intención primordial de los apasionados seguidores azules era proporcionar un espaldarazo emocional a sus futbolistas, elevando su moral antes del trascendental encuentro. Sin embargo, la jornada se vio empañada por lamentables episodios de violencia y la ignición de artefactos incendiarios en las inmediaciones del hotel donde la delegación de la Universidad de Chile se encontraba alojada. Esta perturbadora situación fue rápidamente difundida por los medios de comunicación, que la calificaron como una “alerta peligrosa” que demandaría un exhaustivo análisis por parte de la CONMEBOL, la confederación rectora del fútbol sudamericano.

Afortunadamente, la situación no escaló a mayores consecuencias y las acusaciones de posibles responsabilidades quedaron en un segundo plano. En respuesta a los hechos, al día siguiente, el propio club chileno emitió un comunicado oficial con el objetivo de disipar cualquier comentario adverso que pudiera surgir en su contra. El mensaje, cargado de un compromiso institucional inquebrantable, rezaba: “Así amaneció la Avenida Francisco de Aguirre de La Serena esta mañana luego de las labores de limpieza que realizamos durante la madrugada. Como club estamos respondiendo por los daños ocurridos anoche”.

Las horas previas a jugar contra Alianza Lima

Esta declaración buscaba reafirmar la postura del club frente a los incidentes, asumiendo la responsabilidad de mitigar los impactos negativos generados. En medio de la controversia, diversas teorías comenzaron a circular. Algunos sectores sugerían que los propios carabineros habrían provocado los incendios como una medida de represión hacia los barristas de la Universidad de Chile, buscando disuadir futuras manifestaciones, o simplemente responsabilizar al cuadro sureño de todo el vandalismo.

Universidad de Chile en lo que fue el partido contra Alianza Lima en Peru. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Otros, en cambio, elogiaban la pronta y decidida acción de la institución, destacando que, a pesar de no ser directamente responsables de los disturbios, habían actuado con una diligencia ejemplar, honrando así su legado y su historia. Toda esta efervescencia se desarrollaba en la antesala del trascendental partido contra Alianza Lima, un encuentro que definiría el pase a las semifinales de la prestigiosa Copa Sudamericana 2025. La expectativa era palpable, y el destino de la “U” pendía de un hilo en este vibrante torneo continental.