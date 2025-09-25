Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

Quién es el árbitro de Universidad de Chile vs. Alianza Lima por la vuelta de cuartos de Copa Sudamericana 2025

CONMEBOL asignó a polémico juez para impartir justicia en el choque entre 'blanquiazules' y el 'Romántico Viajero'. Conoce de quién se trata.

Por Nicole Cueva

Conoce quién es el árbitro de duelo entre U. de Chile y Alianza Lima.
© Composición Bolavip PerúConoce quién es el árbitro de duelo entre U. de Chile y Alianza Lima.

Alianza Lima ya está en Coquimbo, donde se prepara para enfrentar a Universidad de Chile en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Más allá de lo que ocurra en la cancha, parte de la atención se centra en el árbitro principal del encuentro: un colombiano con un historial de decisiones polémicas en su liga local. Aquí te contamos quién es.

CONMEBOL designó a polémico árbitro

La CONMEBOL confirmó que Carlos Betancur será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

Publicidad

El colombiano estará asistido por Richard Ortiz y Miguel Roldán en las bandas, mientras que Heiner Castro y Yadir Acuña estarán a cargo del VAR, responsables de revisar las jugadas clave del encuentro.

No obstante, la designación de Betancur no está exenta de controversia. El réferi ha sido foco de críticas en su país por varias decisiones cuestionables durante partidos de la Primera A, lo que ha generado preocupación entre los hinchas.

Los pésimos números de Alianza FC cuando pita Carlos Betancurt. ¡Todos con polémica!
Carlos Betancur, árbitro del duelo entre U. de Chile y Alianza Lima (Difusión).
Publicidad

Casos en los que se ha visto involucrado

Uno de los episodios más recientes ocurrió en 2024, durante el duelo entre La Equidad y Junior. En dicho ocasión, Betancur marcó un fuera de juego en una jugada que, según las repeticiones, debió haber sido sancionada como penal. El trazado del VAR generó aún más dudas, ya que no ofrecía una imagen clara para respaldar la decisión.

En otra polémica actuación, el juez pasó por alto una clara infracción del arquero de Once Caldas, quien tomó el balón con las manos fuera del área. La jugada no fue sancionada y terminó perjudicando a Independiente Santa Fe, en un partido que definía el pase a las semifinales del fútbol colombiano.

Finalmente, Millonarios también fue protagonista de una situación similar con Betancur como árbitro. En la vuelta por la Copa Colombia 2023, anuló una jugada legítima que pudo haber significado la ventaja para los azules en los primeros minutos.

Publicidad
Alianza Lima denunció a Conmebol ataque de hinchas de la U de Chile a horas de jugar por Copa Sudamericana

ver también

Alianza Lima denunció a Conmebol ataque de hinchas de la U de Chile a horas de jugar por Copa Sudamericana

A horas del partido contra Alianza Lima: Universidad de Chile realizó una acción inesperada

ver también

A horas del partido contra Alianza Lima: Universidad de Chile realizó una acción inesperada

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
El sorpresivo aliento de Fossati hacia Alianza para enfrentar a U. de Chile: "Representan al país"
Copa Sudamericana

El sorpresivo aliento de Fossati hacia Alianza para enfrentar a U. de Chile: "Representan al país"

A horas del partido contra Alianza Lima: Universidad de Chile realizó acción sorpresa
Copa Sudamericana

A horas del partido contra Alianza Lima: Universidad de Chile realizó acción sorpresa

¿Qué canal pasará EN VIVO HOY el partido de Alianza Lima vs. Universidad de Chile?
Copa Sudamericana

¿Qué canal pasará EN VIVO HOY el partido de Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Otro DT que rechazó a la Selección Peruana firma con campeón de América
Selección Peruana

Otro DT que rechazó a la Selección Peruana firma con campeón de América

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo