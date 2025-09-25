Quién es el árbitro de Universidad de Chile vs. Alianza Lima por la vuelta de cuartos de Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima ya está en Coquimbo, donde se prepara para enfrentar a Universidad de Chile en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Más allá de lo que ocurra en la cancha, parte de la atención se centra en el árbitro principal del encuentro: un colombiano con un historial de decisiones polémicas en su liga local. Aquí te contamos quién es.

CONMEBOL designó a polémico árbitro

La CONMEBOL confirmó que Carlos Betancur será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

El colombiano estará asistido por Richard Ortiz y Miguel Roldán en las bandas, mientras que Heiner Castro y Yadir Acuña estarán a cargo del VAR, responsables de revisar las jugadas clave del encuentro.

No obstante, la designación de Betancur no está exenta de controversia. El réferi ha sido foco de críticas en su país por varias decisiones cuestionables durante partidos de la Primera A, lo que ha generado preocupación entre los hinchas.

Carlos Betancur, árbitro del duelo entre U. de Chile y Alianza Lima (Difusión).

Casos en los que se ha visto involucrado

Uno de los episodios más recientes ocurrió en 2024, durante el duelo entre La Equidad y Junior. En dicho ocasión, Betancur marcó un fuera de juego en una jugada que, según las repeticiones, debió haber sido sancionada como penal. El trazado del VAR generó aún más dudas, ya que no ofrecía una imagen clara para respaldar la decisión.

En otra polémica actuación, el juez pasó por alto una clara infracción del arquero de Once Caldas, quien tomó el balón con las manos fuera del área. La jugada no fue sancionada y terminó perjudicando a Independiente Santa Fe, en un partido que definía el pase a las semifinales del fútbol colombiano.

Finalmente, Millonarios también fue protagonista de una situación similar con Betancur como árbitro. En la vuelta por la Copa Colombia 2023, anuló una jugada legítima que pudo haber significado la ventaja para los azules en los primeros minutos.

