¿Por qué U. de Chile vs. Alianza Lima se juega sin público por la Copa Sudamericana 2025?

Se viene un duelo de candela en la Copa Sudamericana 2025, el choque entre Universidad de Chile ante Alianza Lima está que saca chispas. Ya hay un antiguo evento entre ambos que generó una enemistad, más que todo por parte de los ‘blanquiazules’. Pero ahora los hinchas chilenos han hecho que se viva un ambiente hostil previo a este encuentro por cuartos de final.

En este caso, un duelo de esta envergadura se esperaría que luzca un estadio lleno. Pero la realidad es que para este choque se verán tribunas vacías y con un ambiente desolador. No se va a poder ver la fiesta en las gradas, pero se espera que el partido si se pueda vivir como si de una final se tratase.

¿Por qué no habrá hinchas en el U. de Chile vs. Alianza Lima?

Luego de los incidentes que se dieron en el choque entre Independiente vs. Universidad de Chile en los octavos de final. Conmebol decidió castigar a ambos elencos, eso sí, no tuvo la misma dureza con los dos. Por un lado al ‘Rojo’ los terminaron eliminando de la competencia al ser organizador, mientras a la ‘U’ le dieron el pase y un castigo que terminó siendo económico, pero también dejaba fuera a su hinchada de los partidos.

Pelea entre hinchas de Independiente y la U de Chile (Foto: Getty).

Es por ese motivo que no se vio aficionados del conjunto sureño en el choque de ida. No contaron con tribuna visitante como normalmente se le da a los clubes en esta clase de torneos internacionales. Con lo que termina siendo un golpe fuerte para los locales, que también tuvieron que cambiar de recinto para disputar este juego. Pasando de Santiago a La Serena para no tener más problemas con las hinchadas.

A pesar de eso, los aficionados de la U de Chile se encargaron de armar alboroto en La Serena. Generando peleas contra los carabineros tras el Banderazo junto a los jugadores en el hotel de concentración. Pero no solo eso, sino que incluso terminó en un incendio que las llamas superaron los 5 metros de altura. Generando un caos total a horas nada más del importante encuentro.

¿Cuándo es el U de Chile vs. Alianza Lima?

Por el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima tendrá que recibir a la Universidad de Chile en La Serena. Este encuentro está pactado para este jueves 25 de setiembre desde las 19:30 horas de Perú en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

La transmisión del encuentro estará a cargo en cable de ESPN, pero también de DirecTV. Mientras tanto, en las plataformas de Disney+ y DGO se podrá seguir el encuentro. Por otro lado, podrán ver todos los incidentes, minuto a minutos, entre otros desde Bolavip Perú.

