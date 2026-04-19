¿Discutieron en la cancha? Pablo Guede y Alan Cantero vivieron una situación al límite en Matute

Alianza Lima firmó una actuación histórica al golear 8-0 a Cusco FC, pero la tensión se hizo presente en el banco de suplentes. Un video exclusivo de Movistar Deportes captó el momento exacto en que Pablo Guede explotó con una instrucción para Alan Cantero.

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El estratega argentino no ocultó su malestar a pesar de la abismal ventaja en el marcador. La cámara registró el instante en que Cantero regresaba al campo tras ser atendido por el cuerpo médico, desatando la firme reacción del técnico.

El polémico reclamo de Pablo Guede

“No lo puedes sacar del aire… sino lo que conversábamos acá no nos vuelve a pasar la bola acá. Párate ahí”, exclamó Guede visiblemente eufórico. La frase dejó en evidencia que el entrenador no permite licencias tácticas, incluso cuando el partido está sentenciado.

¡“PÁRATE AHÍ”! Pablo Guede le dio una peculiar indicación a Alan Cantero en los minutos finales de la goleada de Alianza Lima sobre Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva. 😅⚽🏟️



⏱ FINAL | #ALI 8 – 0 #CUS pic.twitter.com/74ya4jIlr5 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) April 19, 2026

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La indicación buscaba corregir el posicionamiento de Cantero para garantizar la fluidez en la circulación del balón. Para el técnico de Alianza Lima, mantener el orden es vital para evitar errores que comprometan el funcionamiento colectivo en futuros encuentros.

Disciplina táctica en el Estadio Alejandro Villanueva

El rigor de Guede demuestra por qué los íntimos lograron una efectividad tan alta en “Matute”. Esta situación al límite refleja la mentalidad de un equipo que no quita el pie del acelerador sin importar la magnitud del resultado.

La goleada por 8-0 ante Cusco FC entra en los libros de historia del club blanquiazul. Sin embargo, el cruce entre el DT y el atacante será uno de los temas más comentados por la hinchada y la prensa especializada durante la semana.

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