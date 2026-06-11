Ganó México a Sudáfrica y así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026

México arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 tras imponerse 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural del certamen. El conjunto dirigido por Javier Aguirre aprovechó su condición de local para sumar tres puntos importantes y colocarse momentáneamente en la cima del Grupo A.
Con este resultado, el ‘Tri’ toma ventaja en la lucha por la clasificación a los octavos de final, aunque todavía resta disputarse el segundo encuentro de la zona entre Corea del Sur y República Checa.
Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A
Tras la victoria mexicana en la primera jornada, las posiciones del Grupo A quedaron de la siguiente manera:
|Pos.
|Selección
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|Pts
|1
|México
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|2
|Corea del Sur
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|República Checa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Sudáfrica
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
La clasificación es provisional debido a que Corea del Sur y República Checa aún no han debutado en la competición. Dependiendo del resultado de ese compromiso, la tabla podría sufrir modificaciones al término de la primera fecha.
México 2-0 Sudáfrica EN VIVO y GRATIS minuto a minuto vía Fútbol Libre, Disney+, DGO y Paramount+: partido inaugural del Mundial 2026
México da el primer golpe en el Grupo A
Además de sumar tres unidades, México logró comenzar el torneo con confianza y presión sobre sus rivales directos. El triunfo le permite afrontar sus próximos compromisos con mayor tranquilidad, sabiendo que ya dio un paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda.
Por su parte, Sudáfrica quedó obligada a recuperar terreno en las próximas jornadas si pretende mantenerse en la pelea por uno de los cupos a octavos de final. Una nueva derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones en el certamen.
¿Cuándo vuelve a jugar el Grupo A del Mundial 2026?
La actividad del Grupo A continuará este mismo jueves a las 21:00 horas de Perú con el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, un duelo clave para definir cómo terminará la clasificación al cierre de la primera fecha.
Mientras tanto, México disfruta del liderato provisional y espera atento el resultado de sus futuros rivales en la lucha por el primer lugar de la zona.
DATOS CLAVES
- La selección de México venció por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.
- Con este triunfo, el equipo dirigido por Javier Aguirre se ubicó provisionalmente en el primer lugar del Grupo A.
- La actividad del grupo continuará hoy con el partido entre Corea del Sur y República Checa.