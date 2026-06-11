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Mundial 2026

Ganó México a Sudáfrica y así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026

México comenzó el Mundial 2026 con una victoria sobre Sudáfrica y se adueñó provisionalmente del primer lugar del Grupo A.

México es líder del Grupo A tras vencer a Sudáfrica
© Selección Nacional de MéxicoMéxico es líder del Grupo A tras vencer a Sudáfrica

México arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 tras imponerse 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural del certamen. El conjunto dirigido por Javier Aguirre aprovechó su condición de local para sumar tres puntos importantes y colocarse momentáneamente en la cima del Grupo A.

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Con este resultado, el ‘Tri’ toma ventaja en la lucha por la clasificación a los octavos de final, aunque todavía resta disputarse el segundo encuentro de la zona entre Corea del Sur y República Checa.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A

Tras la victoria mexicana en la primera jornada, las posiciones del Grupo A quedaron de la siguiente manera:

Pos.SelecciónPJPGPEPPDGPts
1México1100+23
2Corea del Sur000000
3República Checa000000
4Sudáfrica1001-20

La clasificación es provisional debido a que Corea del Sur y República Checa aún no han debutado en la competición. Dependiendo del resultado de ese compromiso, la tabla podría sufrir modificaciones al término de la primera fecha.

Ver también

México 2-0 Sudáfrica EN VIVO y GRATIS minuto a minuto vía Fútbol Libre, Disney+, DGO y Paramount+: partido inaugural del Mundial 2026

México da el primer golpe en el Grupo A

Además de sumar tres unidades, México logró comenzar el torneo con confianza y presión sobre sus rivales directos. El triunfo le permite afrontar sus próximos compromisos con mayor tranquilidad, sabiendo que ya dio un paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Sudáfrica quedó obligada a recuperar terreno en las próximas jornadas si pretende mantenerse en la pelea por uno de los cupos a octavos de final. Una nueva derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones en el certamen.

¿Cuándo vuelve a jugar el Grupo A del Mundial 2026?

La actividad del Grupo A continuará este mismo jueves a las 21:00 horas de Perú con el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, un duelo clave para definir cómo terminará la clasificación al cierre de la primera fecha.

Mientras tanto, México disfruta del liderato provisional y espera atento el resultado de sus futuros rivales en la lucha por el primer lugar de la zona.

DATOS CLAVES

  • La selección de México venció por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.
  • Con este triunfo, el equipo dirigido por Javier Aguirre se ubicó provisionalmente en el primer lugar del Grupo A.
  • La actividad del grupo continuará hoy con el partido entre Corea del Sur y República Checa.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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