Ganó México a Sudáfrica y así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026

México comenzó el Mundial 2026 con una victoria sobre Sudáfrica y se adueñó provisionalmente del primer lugar del Grupo A.

México arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 tras imponerse 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural del certamen. El conjunto dirigido por Javier Aguirre aprovechó su condición de local para sumar tres puntos importantes y colocarse momentáneamente en la cima del Grupo A.

Publicidad

Con este resultado, el ‘Tri’ toma ventaja en la lucha por la clasificación a los octavos de final, aunque todavía resta disputarse el segundo encuentro de la zona entre Corea del Sur y República Checa.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A

Tras la victoria mexicana en la primera jornada, las posiciones del Grupo A quedaron de la siguiente manera:

Publicidad

Pos. Selección PJ PG PE PP DG Pts 1 México 1 1 0 0 +2 3 2 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 3 República Checa 0 0 0 0 0 0 4 Sudáfrica 1 0 0 1 -2 0

La clasificación es provisional debido a que Corea del Sur y República Checa aún no han debutado en la competición. Dependiendo del resultado de ese compromiso, la tabla podría sufrir modificaciones al término de la primera fecha.

México da el primer golpe en el Grupo A

Además de sumar tres unidades, México logró comenzar el torneo con confianza y presión sobre sus rivales directos. El triunfo le permite afrontar sus próximos compromisos con mayor tranquilidad, sabiendo que ya dio un paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

Publicidad

Por su parte, Sudáfrica quedó obligada a recuperar terreno en las próximas jornadas si pretende mantenerse en la pelea por uno de los cupos a octavos de final. Una nueva derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones en el certamen.

¿Cuándo vuelve a jugar el Grupo A del Mundial 2026?

La actividad del Grupo A continuará este mismo jueves a las 21:00 horas de Perú con el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, un duelo clave para definir cómo terminará la clasificación al cierre de la primera fecha.

Mientras tanto, México disfruta del liderato provisional y espera atento el resultado de sus futuros rivales en la lucha por el primer lugar de la zona.

Publicidad

DATOS CLAVES

La selección de México venció por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Javier Aguirre se ubicó provisionalmente en el primer lugar del Grupo A.

La actividad del grupo continuará hoy con el partido entre Corea del Sur y República Checa.