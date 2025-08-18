Erick Noriega dará el gran salto al fútbol internacional de la mano de Gremio, club que ha confiado en sus habilidades dentro del terreno de juego. Esta es una gran noticia para el mediocampista nacional, que está buscando seguir creciendo como profesional. No obstante, su nuevo entrenador confesó el verdadero motivo por el que está llegando al club de Porto Alegre.

El entrenador brasileño Mano Menezes confesó ante la prensa la verdad de este fichaje. Pues ya tenían un tiempo buscando nuevos jugadores para incorporar al plantel, pero les terminó costando bastante hallar al indicado. Siendo esto un tema difícil por la economía actual, ya que gran parte de los futbolistas quieren cobrar sumas exageradas.

“Comprendimos que necesitábamos fichar jugadores, y que esto era importante en este momento. Llevamos meses trabajando para fichar jugadores, pero no es fácil, ¿verdad? Verás, cuando analizas el mercado y te gusta un jugador, ganan rápidamente 15 millones de euros, ¿verdad?“, fue lo que dio a conocer a la prensa.

Mano Menezes en conferencia de prensa (Foto: Getty).

Esto deja en claro que Erick Noriega va a tener un sueldo bajo a diferencia de otros jugadores. Aparte de ser ese perfil que estaban buscando en el conjunto ‘Tricolor’ para tener calidad, pero también mantener estable la economía del club.

“En el mercado brasileño, en general, no hay 15 millones de euros para ganar, salvo raras excepciones en los clubes. Así que tenemos que buscar otras alternativas, ser creativos, encontrar al jugador que tenga las características que buscamos, ¿verdad? Algunos que quieran ver, lo cual es importante, ¿verdad? Y todo está encajando. La afición empieza a ver que el trabajo no son solo palabras, que realmente estamos avanzando en la dirección de lo que decimos, para que nuestras palabras ganen más confianza y credibilidad”, sentenció.

Las palabras de Erick Noriega a su llegada a Gremio

Por otro lado, el jugador de 23 años de edad habló con la prensa peruana sobre su salida de Alianza Lima, confesando que está feliz por esta gran oportunidad. Esperando sobre todo lograr que se pueda completar el traspaso y así tener una larga carrera en el fútbol internacional.

“Yo estoy bastante feliz de la oportunidad. Hay oportunidades que se presentan una vez y no muchas veces en la vida. Todavía estamos viendo. En estos días se toma la próxima decisión. Tenemos que ir viendo cómo se dan las cosas. Dios mediante, todo se siga dando bien”, dijo a América TV.

¿Cuándo dejará Erick Noriega Alianza Lima?

Se espera que esta semana Erick Noriega pueda viajar a Brasil a terminar de completar el traspaso. Lo que se sabe es que el jugador no estará en el juego de vuelta frente a la Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana. En este caso el club no lo ha considerado en la lista final, así que se esperaría que en unos días ya esté confirmado su fichaje.

Erick Noriega no está en la lista de convocados (Foto: Alianza Lima).

