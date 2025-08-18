Es tendencia:
La sorprendente decisión de Pedro Aquino tras recibir propuesta de Alianza Lima: “Quiere…”

El mediocampista nacional evalúa su futuro mientras un grande del país busca ficharlo a contrarreloj. Conoce cómo va la negociación.

Pedro Aquino en Santos Laguna.
Pedro Aquino en Santos Laguna.

Alianza Lima no se detiene en el mercado de fichajes y, tras la venta de Erick Noriega al Gremio de Brasil, ya tiene en la mira a su posible reemplazante en el mediocampo: Pedro Aquino.

La institución ‘blanquiazul’ envió una oferta formal a Santos Laguna con el objetivo de ficharlo a préstamo, y todo indicaría que el jugador quiere volver al fútbol peruano.

El interés de Alianza es concreto y así lo confirmó el director deportivo del club, Franco Navarro, quien dejó en claro que la intención de Aquino es sumarse al equipo de La Victoria: “Pedro quiere venir, pero estamos contra el tiempo. Esperemos que se cierren algunos detalles”, señaló.

Alianza busca cerrar a Aquino antes del cierre del libro de pases

El tiempo apremia. El mercado peruano cierra este lunes 18 de agosto, por lo que Alianza Lima trabaja a contrarreloj para lograr el visto bueno de Santos Laguna.

De concretarse la operación, Aquino sería el último refuerzo de los ‘íntimos’ para afrontar el Torneo Clausura y los posibles cuartos de final de la Copa Sudamericana, si el equipo supera su llave ante Universidad Católica.

La propuesta de Alianza es por un préstamo de una temporada, ya que el volante nacional tiene contrato vigente con el club mexicano hasta 2027. Actualmente, el jugador no es considerado en el primer equipo y se encuentra entrenando con la Sub-21.

Pedro Aquino con camiseta de Santos Laguna.

Sporting Cristal no entra en la ecuación, por ahora

Aunque Pedro Aquino es hincha confeso de Sporting Cristal y debutó profesionalmente en ese club, su regreso a La Florida no se dará en este mercado. El exentrenador rimense y referente celeste, Julio César Uribe, elogió al jugador pero fue claro al respecto.

“Tiene las puertas abiertas, pero este no es el momento. En algún momento volverá a su casa, pero ahora no se dan las condiciones”, explicó.

Así, mientras el tiempo corre y los plazos se acortan, todo dependerá de lo que decida el equipo mexicano. Por ahora, Pedro Aquino está más cerca de Alianza Lima que de cualquier otro club.

