La novela entre Pablo Guede, Alianza Lima y San Lorenzo suma un nuevo capítulo. Cuando parecía que la operación avanzaba, una traba clave ha frenado todo y deja la negociación en un punto muerto que podría cambiar el desenlace en cuestión de horas.

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Según pudo conocer Bolavip, el gran problema es económico: no existe claridad sobre quién asumirá el pago de la cláusula de rescisión. El primer monto era de un millón de dólares, Alianza Lima bajó a 500 mil, pero San Lorenzo solo esta dispuesto a pagar 250 mil. A partir de ello se ha generado un cortocircuito total entre las partes.

El detalle que complica aún más el escenario es la postura de Pablo Guede. El técnico no tendría intención de poner dinero de su propio bolsillo para facilitar su salida, lo que automáticamente traslada toda la presión a San Lorenzo, club que ahora debe decidir si asume el costo total de la operación.

Y ahí aparece el verdadero nudo del conflicto. Desde la dirigencia de San Lorenzo no hay consenso para desembolsar esa cantidad, sobre todo en un contexto económico delicado y con cuestionamientos previos de los hinchas por la posible llegada del entrenador. Pagar la cláusula completa no solo es una decisión financiera, también es una apuesta deportiva que no todos están dispuestos a respaldar.

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Pablo Guede dirigiendo a Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

La posición de Alianza sobre la salida de Guede a San Lorenzo

Mientras tanto, Alianza Lima se mantiene firme en su posición contractual. El club no tiene urgencia por liberar a su técnico y, en ese sentido, juega con ventaja en la negociación. Sin un acuerdo claro sobre el dinero, la salida simplemente no se ejecuta, dejando todo en pausa.

A esta hora, viernes 20 de marzo por la mañana, la operación está en “stand-by”. Puede resolverse en cualquier momento o caerse definitivamente, pero lo concreto es que el futuro de Pablo Guede vuelve a llenarse de incertidumbre. En el fútbol, los detalles económicos suelen definir historias, y esta no parece ser la excepción.

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Con esta imagen Alianza Lima presentó a Pablo Guede como su entrenador. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto vale la cláusula de salida de Pablo Guede de Alianza Lima?

Según se pudo conocer, la cláusula de salida de Pablo Guede está valorizada en tres sueldos del entrenador.

¿Hasta cuándo Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

Pablo Guede tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2025.

Datos claves

Pablo Guede tiene una cláusula de rescisión equivalente a tres sueldos de los que gana en Alianza Lima.

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Alianza Lima pide 500 mil dólares por Pablo Guede, pero San Lorenzo solo quiere pagar 250 mil.