Se conoció la gravedad de la lesión que sufrió Esteban Pavez y el tiempo que estará fuera de las canchas

Esteban Pavez tuvo su estreno con la camiseta de Alianza Lima en el reciente enfrentamiento ante 2 de Mayo, correspondiente al partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores. Sin embargo, en el segundo tiempo sufrió un percance que lo obligó a salir del campo.

La lesión se produjo luego de que un rival cayera sobre la pierna del mediocampista chileno. La acción se dio alrededor del minuto 77 y, ante las claras muestras de dolor del ex Colo Colo, Pablo Guede optó por sustituirlo y darle ingreso a Alessandro Burlamaqui.

Los detalles de la lesión de Esteban Pavez

Cabe resaltar que, tras lo sucedido, Alianza Lima no se tardó en compartir un comunicado en el que se refirió a la situación que atraviesa Esteban Pavez.

“Esteban Pavez abandonó el campo tras sufrir una lesión que le impidió continuar. Por esta razón, el jugador pasará los exámenes médicos correspondientes al retornar de viaje”, escribieron en el pronunciamiento.

Más adelante se conoció, de acuerdo con distintas fuentes, que el futbolista de 35 años presenta un esguince de primer grado. Debido a ello, el plazo estimado para su recuperación sería de aproximadamente tres semanas.

¿Qué partidos se perdería Esteban Pavez?

En ese escenario, se estima que el mediocampista no estaría disponible para los encuentros ante Comerciantes Unidos, 2 de Mayo (partido de vuelta), Alianza Atlético y Sport Boys.

