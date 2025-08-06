Lo anunciaron como el refuerzo estrella de Alianza: terminó firmando con un club de Europa

El mercado de fichajes todavía no finaliza en la Liga 1, pero ya se dio a conocer un nuevo fichaje fallido para Alianza Lima. Se trata de un jugador que generaba mucha ilusión en el hincha para que llegue a Matute, pero por lo menos esta temporada no se va a dar. Esto a pesar que ya muchos lo daban por hecho, incluso tenía fecha para ser presentado.

En el programa Erick y Gonzalo se dio la información por medio de Silvio Valencia del fichaje de Yordy Reyna. Esto se daba por confirmado, pero resulta que el atacante no volverá al fútbol peruano en estos momentos, sino que seguirá su carrera en Europa. Por lo que queda totalmente descartado que este año sea visto jugando en Matute.

“Cuando tu reloj marque martes 6 de la mañana, va a estar Yordy Reyna en el aeropuerto para ponerse la camiseta de Alianza Lima. Lo dejó allí. Yordy Reyna, el martes. En Rusia él ha dicho: ‘No, yo quiero Lima’. Yordy Reyna, el martes, va a ser jugador de Alianza Lima”, fueron las palabras del polémico periodista Silvio Valencia.

La respuesta de la hinchada fue inmediato tras no darse este fichaje. Pues todos esperaron al día martes previo al choque contra Sporting Cristal para que se pueda hacer efectivo la contratación que muchos esperaban para salvar la temporada.

¿Por qué Yordy Reyna no jugará en Alianza Lima?

Yordy Reyna desde un comienzo no tenía la intensión de volver al Perú en estos momentos. Lo que él buscaba era poder mantenerse jugando fuera por un tiempo más, por ello es que tras desvincularse del Torpedo Moscú no dudó un solo momento en firmar con el Rodina Moscú también de la Liga de Rusia.

Yordy Reyna se queda en Rusia (Foto: Desde Las Gradas).

Se abrió la posibilidad que pueda volver al fútbol peruano debido a que su antiguo club, el Torpedo fue castigado debido a amaño de partidos. Esto ocasionó que varios jugadores decidieran romper su contrato con el club, siendo la ‘Magia’ uno de ellos. No obstante, en Alianza Lima no le hicieron llegar ninguna oferta para su vuelta a Matute.

¿Yordy Reyna era la solución de Alianza Lima?

Uno de los grandes inconvenientes que está teniendo Alianza Lima en esta Liga 1 es poder definir los partidos. En cuatro partidos que ha disputado hasta el momento en este Torneo Clausura tan solo ha hecho un total de tres goles y fueron en dos partidos, dejando otros dos juegos sin lograr marcar. Esto deja en claro que no están teniendo una buena contundencia frente al arco rival.

Hoy en día Paolo Guerrero y Hernán Barcos son los únicos delanteros peligrosos que tiene el equipo ‘blanquiazul’. Por lo que la llegada de Yordy Reyna pudo ser una ayuda para lo que están careciendo.

