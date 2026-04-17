Se viene una historia que puede sacudir el fútbol peruano. Mientras Universitario evalúa terminar el contrato de Sekou Gassama, en la otra vereda aparece una posibilidad que nadie descarta: su llegada a Alianza Lima.

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El factor clave tiene nombre propio: Pablo Guede. El actual DT íntimo ya conoce al delantero, pues lo dirigió en el Málaga CF durante la temporada 2022, donde incluso logró sacarle rendimiento en un contexto complicado.

Bajo el mando de Pablo Guede, Sekou Gassama disputó cinco encuentros y anotó un gol, números modestos pero que evidencian que el técnico confía en sus características y lo tiene considerado dentro de su radar.

Hoy, con la situación contractual en evaluación en Universitario, se abre una ventana inesperada. Alianza Lima podría intentar su fichaje, aprovechando el vínculo previo con su entrenador.

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¿Sekou Gassama rumbo a Alianza Lima?

Sin embargo, el gran obstáculo no es futbolístico, sino institucional. Un posible traspaso entre los dos clubes más grandes y rivales del país no es común y requeriría una negociación compleja, cargada de tensión y presión mediática.

Si se concreta, no sería un fichaje más. Sería un verdadero terremoto en la Liga 1: un jugador pasando directamente de Universitario a Alianza Lima, con un técnico que lo respalda, y con todo el país mirando.

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Sekou Gassama con la camiseta de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuánto vale actualmente Sekou Gassama?

Sekou Gassama vale 200 mil euros a sus actuales 30 años, según la página oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Sekou Gassama tiene contrato con Universitario?

Sekou Gassama tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, pero el club crema evalúa terminar el vínculo.

Datos claves

Pablo Guede dirigió a Sekou Gassama en el Málaga CF durante la temporada 2022.

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El delantero Sekou Gassama registró cinco encuentros y un gol bajo el mando de Guede.