Sergio Peña tomó la decisión de contratar abogados en Perú y Argentina luego de ser denunciado por violencia sexual

Tras conocer las denuncias por abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, siguen dándose distintas teorías y diversas informaciones de lo que realmente habría ocurrido en Montevideo. Claramente, las investigaciones decretarán la decisión final, pero quien ya empezó a actuar para acelerar dicho proceso fue uno de los implicados en el tema.

Así es. Recientemente se pudo conocer que Sergio Peña, además del comunicado oficial que emitió hace algunas horas a través de las redes sociales, habría tomado la decisión de contratar abogados en Perú y Argentina para tener un panorama mucho más contundente, claro y concreto de lo que se expresa en la declaración realizada de la denunciante.

“La defensa de Sergio Peña ya tiene un abogado en Argentina y está yendo a revisar la carpeta legal. El estudio al que ha contratado en Lima también está viajando en representación para revisar junto a este abogado argentino la carpeta porque lo que hay es simplemente especulaciones, tienen que leer todo lo que ha denunciado”; reveló el periodista César Vivar en el programa ‘Doble Punta‘.

La confesión del abogado de Sergio Peña tras la denuncia por abuso sexual

En horas de la mañana, en el programa digital ‘Siempre a las 8′ de Milagros Leiva para ser más exactos, habló el abogado de Sergio Peña luego de la denuncia por abuso sexual que se dio en Argentina. Tratando de aclarar cómo realmente se dieron los hechos en el hotel de concentración de Alianza Lima en Uruguay, queda claro que hay varios puntos que todavía quedan por detallarse.

“Estuvo presente en el lugar. Si es que él tiene una conducta ilícita por estar presente cuando sucedieron los hechos y cuando no, eso no lo hace responsable ni coautor de algún delito que le quieran imputar. Si es que él vio que hubo un encuentro sexual entre las personas que estaban en la habitación, él asegura que fue con su consentimiento, hasta que él estuvo en la habitación”; dijo Juan Peña.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron separados de Alianza Lima

A raíz de este complejo y a la vez delicado caso de denuncia por abuso sexual, en Alianza Lima tomaron la decisión de separar indefinidamente a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Si bien las investigaciones continuarán su curso y se espera un largo proceso para determinar una resolución final, el acto de indisciplina por parte de los jugadores sí está comprobado y por ello es que incluso se habla de que dicha decisión podría terminar siendo definitiva.

