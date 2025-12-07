Tras el despido de Néstor Gorosito, el fuerte pedido de los hinchas de Alianza Lima: “Deben irse”

La derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal no solo marcó el fin del ciclo de Néstor Gorosito, sino también el estallido de una nueva ola de críticas contra la dirigencia ‘blanquiazul’.

El cuadro ‘íntimo’ se quedó con el cuarto puesto de la Liga 1 2025 y será Perú 4 en la Copa Libertadores 2026, resultados que dejaron disconforme a gran parte de la hinchada.

Tras confirmarse la salida del entrenador argentino, los aficionados no tardaron en pronunciarse en redes sociales, donde uno de los mensajes más replicados fue un contundente pedido dirigido a los Navarro.

Hinchas de Alianza Lima piden la salida de los Navarro

Después del encuentro en Matute, un hincha de Alianza Lima publicó un duro tweet que rápidamente se viralizó en redes sociales. El mensaje reflejó el malestar general por la gestión actual:

“¿Y los Navarro?? Deben irse después de pagar con su dinero la cláusula de Gorosito! ¡Pero eso debió ser desde ayer!”, se puede leer en el tweet.

El reclamo apunta directamente contra Franco Navarro y Franco Navarro Junior, quienes forman parte de la estructura dirigencial del club. Para muchos aficionados, ellos deben asumir responsabilidad por la elección del técnico, el manejo deportivo de la temporada y los malos resultados.

También piden la salida de varios futbolistas

Asimismo, varios aficionados también pidieron la salida de algunos futbolistas, específicamente de los que han sido protagonistas de más de una indisciplina a lo largo del año.

“Ahora los Navarro y luego los futbolistas indisciplinados. Revisen todo lo que hasta acá habían decidido, porque claramente hicieron todo mal”, “Ahora falta la salida de quien lo trajo Franco Navarro y toda su cúpula de indisciplinados“, “Para cuando el despido inmediato de Franco Navarro Jr., quién desde que entró al club solo tomó decisiones erróneas y fuera de la lógica y los jugadores borrachos y argolleros que terminaron por partir un grupo unido y trabajador”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

