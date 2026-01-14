Es tendencia:
VIDEO: el golazo de Eryc Castillo para el descuento 2-1 de Alianza Lima ante Unión

Una gran jugada de la 'Culebra' en combinación con Federico Girotti le dio el descuento a Alianza Lima en un partido con varios errores.

Por Hugo Avalos

Eryc Castillo y una definición estupenda para el golazo de Alianza Lima.
Eryc Castillo y una definición estupenda para el golazo de Alianza Lima.

Alianza Lima logró descontar en el partido ante Unión por la Serie Río de la Plata con un golazo de Eryc Castillo. Luego de que el ‘Tatengue’ logró aprovechar los errores del conjunto ‘blanquiazul’, el ecuatoriano marcó el primer tanto del equipo de Pablo Guede para el 2-1. Buena combinación con Federico Girotti.

Pocos minutos antes del gol del descuento, había llegado el 2-0 de Unión luego de un pase forzado de Guillermo Viscarra a Jesús Castillo y la definición del argentino Julián Palacios. La respuesta de Alianza Lima llegó rápido para volver a meterse en partido.

Eryc Castillo inició la acción desde la izquierda. Lo encontró en el medio a Federico Girotti, quien pivoteó y le dejó el balón servido para que el ecuatoriano saque un remate, que terminó por meterse arriba de la defensa del guardameta Matías Mansilla. Golazo.

Los dos errores de Alianza Lima que terminaron en goles de Unión

Los dos goles con los que Unión se había puesto parcialmente 2-0, es decir, antes del tanto de Castillo, llegaron por errores de Alianza Lima en la salida desde el fondo. En el inicio del partido, antes del primer minuto de juego, Sergio Peña quiso darle un pase al arquero Alejandro Duarte y terminó marcando el 1-0 para el ‘Tatengue’.

Paolo Guerrero sufrió contratiempo y no jugó ante Unión: la decisión que tomó Pablo Guede para el ‘9’

Al parecer, el balón le hizo un efecto raro a Peña, que terminó por dar un pase imperfecto y metiendo el gol del 1-0. Pero, así como se dio este error, en el segundo tiempo, también lo sufrieron Guillermo Viscarra y Jesús Castillo.

Es que el arquero boliviano quiso salir por bajo con un balón para el volante ancla. Sin embargo, el pase no fue bueno y eso lo aprovechó el ataque de Unión. Al final, Julián Palacios fusiló al ‘Billy’ para el 2-0. Evidentemente, Pablo Guede deberá trabajar en estos detalles para el inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

Datos claves

  • Eryc Castillo anotó el descuento de Alianza Lima en el partido ante Unión.
  • Sergio Peña marcó un autogol al primer minuto otorgando la ventaja a Unión.
  • Julián Palacios anotó el 2-0 tras un error en salida de Guillermo Viscarra.
