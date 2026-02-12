VIDEO: muestran el momento en que Paolo Guerrero decidió que Eryc Castillo patee el penal y no Girotti

En los últimos minutos del primer tiempo, Alianza Lima recibió un penal que, en principio, parecía estar destinado a ser ejecutado por Paolo Guerrero; sin embargo, la decisión cambió.

Publicidad

Publicidad

Los ‘blanquiazules’ se despidieron por completo de los torneos internacionales en 2026, por lo que ahora su principal meta será conquistar la Liga 1. Aún así, su hinchada sigue recordando el penal errado por Eryc Castillo.

No obstante, recientes imágenes difundidas muestran que ni el delantero ecuatoriano ni Guerrero estaban destinados a patear aquel disparo desde los doce pasos.

Federico Girotti iba a ser el encargado de patear el penal

En redes sociales, empezaron a circular unas imágenes que muestran que Paolo Guerrero se mantuvo en todo momento alejado del punto de penal. Sin embargo, Eryc Castillo tampoco parecía dispuesto a asumir la ejecución.

Publicidad

Publicidad

En realidad, quien tomó inicialmente el balón fue Federico Girotti, aunque instantes después el ecuatoriano terminó rematando desde los doce pasos, encontrándose con la atajada de Ángel Martínez, arquero de 2 de Mayo.

Tweet placeholder

ver también La polémica publicación de Pablo Ceppelini tras la eliminación de Alianza Lima y que, luego, borró

En las imágenes, también se aprecia que Girotti no mostró molestia por no poder intentar anotar su primer tanto con el cuadro ‘íntimo’. Por el contrario, respaldó por completo a ‘La Cobra’ antes de retirarse del área.

Publicidad

Publicidad

El complicado presente de Federico Girotti

Federico Girotti es uno de los refuerzos más costosos en la historia reciente de Alianza Lima y aún no ha podido estrenarse en las redes con la camiseta ‘blanquiazul’.

El penal frente a 2 de Mayo representaba una ocasión ideal para romper esa sequía, pero la afición deberá aguardar un poco más para celebrar el primer gol del destacado fichaje argentino.

DATOS CLAVES

Federico Girotti tomó inicialmente el balón para ejecutar el penal ante 2 de Mayo.

Publicidad

Publicidad

El arquero Ángel Martínez atajó el remate final efectuado por el delantero Eryc Castillo.