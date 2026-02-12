Es tendencia:
VIDEO: muestran el momento en que Paolo Guerrero decidió que Eryc Castillo patee el penal y no Girotti

A través de redes sociales, se difundió un video en el que se ve que el delantero argentino iba a encargarse de ejecutar el penal.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima perdió oportunidad de gol en el primer tiempo con penal fallado.
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima perdió oportunidad de gol en el primer tiempo con penal fallado.

En los últimos minutos del primer tiempo, Alianza Lima recibió un penal que, en principio, parecía estar destinado a ser ejecutado por Paolo Guerrero; sin embargo, la decisión cambió.

Los ‘blanquiazules’ se despidieron por completo de los torneos internacionales en 2026, por lo que ahora su principal meta será conquistar la Liga 1. Aún así, su hinchada sigue recordando el penal errado por Eryc Castillo.

No obstante, recientes imágenes difundidas muestran que ni el delantero ecuatoriano ni Guerrero estaban destinados a patear aquel disparo desde los doce pasos.

Federico Girotti iba a ser el encargado de patear el penal

En redes sociales, empezaron a circular unas imágenes que muestran que Paolo Guerrero se mantuvo en todo momento alejado del punto de penal. Sin embargo, Eryc Castillo tampoco parecía dispuesto a asumir la ejecución.

En realidad, quien tomó inicialmente el balón fue Federico Girotti, aunque instantes después el ecuatoriano terminó rematando desde los doce pasos, encontrándose con la atajada de Ángel Martínez, arquero de 2 de Mayo.

En las imágenes, también se aprecia que Girotti no mostró molestia por no poder intentar anotar su primer tanto con el cuadro ‘íntimo’. Por el contrario, respaldó por completo a ‘La Cobra’ antes de retirarse del área.

El complicado presente de Federico Girotti

Federico Girotti es uno de los refuerzos más costosos en la historia reciente de Alianza Lima y aún no ha podido estrenarse en las redes con la camiseta ‘blanquiazul’.

El penal frente a 2 de Mayo representaba una ocasión ideal para romper esa sequía, pero la afición deberá aguardar un poco más para celebrar el primer gol del destacado fichaje argentino.

DATOS CLAVES

  • Federico Girotti tomó inicialmente el balón para ejecutar el penal ante 2 de Mayo.
  • El arquero Ángel Martínez atajó el remate final efectuado por el delantero Eryc Castillo.
  • Alianza Lima quedó eliminado de torneos internacionales y Girotti aún no registra goles en 2026.
