El volante ofensivo jugará en Alianza Lima y despierta ilusión para esta temporada. Pero no todo es positivo, hay algunos detalles contrarios.

La llegada a Alianza Lima de Christian Cueva significa un gesto alucinante de desprendimiento de su parte, cumpliendo lo que antes dijo que haría, y ahora asumiendo que su palabra es más importante, deberá estar siendo anunciado lo más pronto posible en el club del cual es hincha.

Ahora, para poder aclarar, señalamos que continuamos el camino informativo mencionado por el Diario Líbero. Este medio de comunicación ha revelado que el jugador tiene todo hecho con el bicampeón nacional, solo faltan detalles menores. Lo cual es cuestión de trámite.

Y aunque no se crea del todo, hay un aspecto que puede marcar un antes y después dentro del plantel principal. Si Aladino llega a La Victoria, es para jugar, no puede ser considerado como un plato de segunda mesa por el Chicho Salas. Para el profesor Guillermo, esa es la única situación no negociable.

Vamos con el lado negativo de su llegada a Alianza Lima, si el 10 de la Selección Peruana termina haciéndose un espacio dentro del equipo del pueblo. Estará apartando a jugadores como Jairo Concha y Andrés Andrade, quienes se mueven por el centro del campo. Además, si se desea acomodar a Cueva por el extremo izquierdo.

Ahí hay un par de futbolistas de alta proyección, los cuales desean ser vendidos luego de un año repleto de éxitos. Nos referimos a Bryan Reyna y Franco Zanelatto, ambos están peleando en cada entrenamiento para hacerse dueño de esa zona. Pero si Christian intenta estar por ahí, deberán cambiar su juego o posicionamiento, para no perder piso.