Todos los flashes de las fotografías oficiales se las llevan quienes anotan goles, o conversan en cantidad con la prensa al término de los partidos. Pero también están los perfiles bajos, aquellos que están dejando la vida por Alianza Lima y es valorado por el público que semana a semana llena el recinto deportivo donde juega 'La Blanquiazul'.

Yordi Vílchez para muchos, está hoy por hoy, encima de los temas de discusión por el galardón de ser el mejor jugador de la temporada. El premio se lo llevó 'El Pirata' Barcos, pero el ex Juan Aurich no se queda atrás, en su zona, y realizando su funcionamiento defensivo, divide en dos el corazón del hincha 'íntimo' con Hernán.

La pregunta principal a las afueras del 'Estadio Matute' de los medios de comunicación para el jugador nacido en el norte de nuestro país, fue si continuará en el plantel de Guillermo Salas, respondiendo así de tajante: "Renové por dos temporadas más. En el partido con Binacional renové, siempre dije que solo era cuestión de ponerse de acuerdo y lo firmamos rapidito".

De la misma forma, analizó lo que se vivió posterior al partido contra Melgar, aquella segunda final por el título nacional, donde él caminó de rodillas: "La final en Matute fue una noche espectacular para el hincha, para nosotros, para nuestra familia que siempre está ahí. Fuimos de menos a más siempre, humildes, siempre trabajando y al final el fútbol nos dio nuestra revancha y pudimos salir bicampeones".

Sobre su autogol, en Arequipa, donde intentó trabar y cometió este error, que le dio la ventaja en la ida al 'Dominó', fue claro, sincerando sus convicciones ante los medios de prensa: "Después del partido me sentí un poco triste y molesto, pero lo mejor fue que tuve el apoyo de los compañeros, de la familia, de la hinchada blanquiazul, querían que tenga mi revancha y gracias a Dios así fue".

La clave para verlo tan decisivo al equipo de 'Chicho' se basó en la confianza, y las cosas que se dijeron en la interna, menciona Vílchez ante GOLPERU: "Sabíamos que teníamos que salir a buscar el partido y tener calma, sabíamos que la gente iba a querer que vayamos ganando, pero nosotros teníamos que manejar el partido adentro y lo hicimos bien creo".

Sobre la confianza que tiene en estos momentos, agradeció la incursión de dos personas alejadas a los micrófonos, los cuales no tienen tanta relevancia, pero su trabajo es básico: "José Bellina fue el que apostó por mí junto a Aparicio y yo sentía que tenía que retribuir esa confianza, tenía que hacerlo por todos los que me respaldaban, me daban el apoyo y no he defraudado".

Finalmente, el año que viene será muy duro, y trabajará para seguir con su carrera en ascenso, compromiso dictaminado por sus convicciones: "Soy consciente de la competencia que hay, los que están ahora están afuera. Yo seguiré trabajando hasta que me toque la oportunidad. Obviamente, me hubiese gustado, pero me queda que tengo que seguir trabajando y si tengo que trabajar un poco más lo voy a hacer".