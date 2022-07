La figura principal de Alianza Lima, es sin duda alguna el volante nacido en España (ex Real Madrid), pero peruano de corazón, Cristian Benavente. Quien a punta de grandes rendimientos en 'Liga 1', y también goles para lograr triunfos del cuadro 'blanquiazul'. Por eso, su voz es siempre una alegría superlativa en el fanático.

'El Chaval' mediante conversación exclusiva con 'Fútbol Como Cancha', comentó cómo está el ambiente dentro del plantel de Carlos Bustos. Afirmando que hay una sola misión para todos sus compañeros: "La idea es seguir ayudando y sumando goles y puntos. Lo importante es poder pelear el Clausura y creo que hemos empezado muy bien".

Con respecto a lo personal, y lo que genera en el hincha semana a semana cuando juega, Cristian Benavente fue sumamente sincero para expresar lo que vive: "Siempre me siento importante en Alianza Lima. El profesor me ha dado esa confianza y ahora tengo más minutos. Las molestias en el talón ya son mínimas y me encuentro mejor".

Asimismo, entiende que existe solamente un reto por cumplir para este 2022 como grupo en Alianza Lima. E incluyó dentro de esta reflexión al capitán del equipo, quien todavía no cuenta con minutos oficiales: "El plan perfecto sería campeonar este año y con Jefferson Farfán. Se le espera con muchas ganas y tengo toda la confianza de que va a volver pronto".

Finalmente, dejó un mensaje para toda la hinchada 'blanquiazul', la cual lo destaca siempre que puede: "Ahora quiero lograr el Clausura con Alianza Lima y luego de eso todavía no lo sé. Mi contrato es hasta final de temporada, todavía creo que es un poco pronto para hablar de renovación". Cristian Benavente la tiene clara.