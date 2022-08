¿Se imaginan en el mismo set de un programa de deportes a Silvio Valencia y Franco Saravia? Pudo haber pasado, porque el arquero de Alianza Lima contó sus secretos y uno de ellos está ligado al periodismo.

Uno de los jugadores peruanos más promisorios habló de su vida, y reveló que antes de ponerse los guantes soñaba con ser periodista de deportes.

El meta le contó a Depor que siempre pensó en estudiar "periodismo deportivo, me gustaba bastante".

Sin embargo, agregó que "ahora ya no me interesa. Me gusta mucho el tema de los arqueros. Veo muchos estilos nuevos y cosas que hoy en día se pueden implementar. Me gustaría estudiarlo y enseñarlo".

Saravia no se queda ahí, porque explica otros detalles de su vida, y uno de ellos sorprende, porque no siempre fue portero, sino que se inició como defensa central.

"De hecho, yo comencé de defensa, era central, pero fui creciendo y veía a mi tío que jugaba en la Liga de San Miguel de arquero. Veía como se tiraba, se ensuciaba y me comenzó a gustar. Él me compró mis guantes, me metió al arco y ahí parte la idea de tapar. Yo tenía 9-10 años", reveló.

Por último, el arquero le manda un mensaje a los hinchas de Alianza Lima, a quienes agredece por su apoyo incondicional en Matute.

"El hincha de Alianza es increíble. Siempre ha estado en las buenas y malas y quiero decirles que sigan apoyando al equipo, que vamos a dar todo cada partido. El año pasado tuvimos una temporada complicada y la sacamos adelante. Hoy en día también vemos resultados positivos. Es un plus lo que ellos hacen cada partido. Cuando jugamos de locales sentimos que vamos a ganar porque la gente está ahí. Es importante para nosotros", comentó.