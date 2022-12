Lucas Menossi no llegará a Alianza Lima y en el cuadro de La Victoria ya activaron el plan de contingencia

Ya no es noticia decir que Lucas Menossi no llegará a Alianza Lima. El mediapunta argentino prefirió quedarse en Tigre y no fichar por el cuadro de La Victoria, a voz de su gerente deportivo, José Bellina, por los problemas sociales del país.

Ahora, la información pasa por otra señal y ya se pudo conocer qué hará Alianza Lima tras la negativa de Lucas Menossi: el plan B está en marcha y así se desarrollará. Informado en le programa A Presión Radio, el periodista Mauricio Loret de Mola habló del tema.

"Melgar oficializó a Magnin, y o sorpresa, viene de jugar en Tigre, el mismo equipo en donde está Lucas Menossi, ¿qué raro que a él sí no le haya importado la situación del país y a Lucas Menossi sí?, toda de Bellina", comentó un usuario en el programa A Presión Radio y, luego de leer su opinión, la mesa se dispuso a conversar sobre la situación.

En ese momento, Peter Arévalo le mandó la directa pregunta a Mauricio Loret de Mola y ahí se soltó nueva información que sí es noticia: “Lucas Menossi se cayó, dicen que, por la situación y coyuntura del país, y ahora tienen que buscar otro jugador con las mismas características, quieren un jugador que haga jugar al equipo", comentó.

Luego, explicó por qué FBC Melgar sí pudo fichar a Magnin y Alianza no a Menossi, luego de que ambos estén en Tigre de Argentina: "Magnin terminaba contrato con Tigre y por eso Melgar se fijó en él. Es un delantero que puede ser importante para el medio", respondió Mauricio Loret de Mola.

Ahora, todavía con margen para contratar, pero ya habiendo empezado pretemporada, Alianza Lima tendrá que ir por un nuevo fichaje de un extranjero. Las condiciones: que haga jugar al equipo, mediocampista y extranjero.